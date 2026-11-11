Niclas Füllkrug ist zurück in der Nationalmannschaft. Doch passt der 33-Jährige überhaupt zum Fußball von Jürgen Klopp? Eine Datenanalyse liefert erstaunliche Erkenntnisse – und zeigt, warum der Stürmer auch als Joker so wertvoll ist.

Dass Niclas Füllkrug Tore schießen kann, dürfte inzwischen deutschlandweit bekannt sein – auch dem Bundestrainer. Neun Treffer in neun Bundesligaspielen sprechen schließlich eine deutliche Sprache. Doch ausgerechnet die Fähigkeiten, für die der 33-Jährige weniger bekannt ist, könnten ihn für Jürgen Klopp besonders interessant machen.

Denn Füllkrug ist deutlich mehr als nur ein klassischer Strafraumstürmer, der auf Flanken wartet und seine körperliche Wucht ausspielt. Das belegen Daten, die SPORT1 vorliegen.

Niclas Füllkrug bereitet sich auf sein DFB-Comeback vor Niclas Füllkrug bereitet sich auf sein DFB-Comeback vor © IMAGO/Nordphoto

Tobias Schweinsteiger, ehemaliger Trainer und inzwischen Head of Gamecode.ai, hat Füllkrugs Leistungen genauer unter die Lupe genommen. Sein Ergebnis ist bemerkenswert: Der Bremer passt nahezu ideal in das Spielsystem von Klopp!

„Egal, ob Klopp wie früher im 4-3-3 mit einem Sechser spielt oder jetzt mit zwei Sechsern, passt Füllkrug da perfekt als Mittelstürmer, flankiert von zwei starken und schnellen Flügelspielern“, erklärt Schweinsteiger gegenüber SPORT1.

Bei Füllkrug sticht vor allem ein Wert heraus

Vor allem ein Wert sticht heraus: Füllkrug setzt seine Gegenspieler im Schnitt 17,8-mal pro Bundesligaspiel unter Druck. Das ist mehr als Serhou Guirassy, rund 30 Prozent mehr als bei Patrik Schick und sogar doppelt so häufig wie bei Harry Kane. Für einen Trainer, dessen Fußball wesentlich vom Gegenpressing lebt, ist das eine wichtige Erkenntnis.

Schweinsteiger verweist auf Füllkrugs Aktion vor dem 1:0 gegen RB Leipzig, als der Angreifer den Ball eroberte und sofort weiterspielte. Genau solche Szenen passen zu Klopps Vorstellungen. Doch auch gegen Mannschaften, die selbst hoch pressen, kann Füllkrug helfen. Als Zielspieler für lange Bälle bietet er eine Möglichkeit, sich aus Drucksituationen zu befreien. Mit durchschnittlich 4,4 gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel liegt er unter den Mittelstürmern deutlich vor Guirassy (3,0), Schick und Kane.

DEINE MEINUNG

Dass der Angreifer aktuell so erfolgreich ist, hat allerdings auch mit seiner besonderen Stellung bei Werder Bremen zu tun. „Kein Mittelstürmer der Liga wird halt so oft angespielt, knapp 31-mal pro Spiel, wie Füllkrug“, sagt Schweinsteiger. Im Strafraum landet der Ball sogar etwa doppelt so häufig bei ihm wie bei jedem anderen Bremer Mitspieler. Beim Spiel gegen Stuttgart wurde Füllkrug unglaubliche 58-mal gesucht.

Die Mannschaft weiß also ganz genau, was sie an ihrem Torjäger hat – und richtet ihr Spiel entsprechend aus. Das dürfte bei der Nationalmannschaft, die über deutlich mehr offensive Alternativen verfügt, kaum in dieser Form möglich sein. Auch Füllkrug deutete das zuletzt an. Dennoch zeigen die Zahlen, dass er keineswegs nur dann funktioniert, wenn er mit Flanken gefüttert wird.

Welche Rolle hat Klopp für ihn vorgesehen?

Bleibt die Frage, welche Rolle Klopp für den Rückkehrer vorgesehen hat. Denn während Füllkrug bei Werder praktisch gesetzt ist, hat er sich im DFB-Trikot vor allem als Edel-Joker einen Namen gemacht. Und dieses Image lässt sich tatsächlich statistisch belegen.

Von seinen 14 Länderspieltoren erzielte Füllkrug sieben nach einer Einwechslung. Bei insgesamt 13 Joker-Einsätzen ergibt das eine herausragende Quote. Schweinsteiger zufolge liegt er damit in dieser Kategorie sogar vor Miroslav Klose, der neun Treffer bei 32 Einwechslungen erzielte. Lediglich Oliver Bierhoff weist mit zwölf Toren bei 20 Einwechslungen eine noch höhere absolute Trefferzahl auf.

2:41 SPORT1 "Ob er ohne diese Torquote den Ballon d'Or gewonnen hätte?"

„Er weiß, dass er von der Bank aus Außerordentliches leisten kann“, sagt Schweinsteiger über Füllkrug, der diese Rolle auch selbst angenommen hat. Interessant ist allerdings eine weitere Zahl: Sieben seiner neun bisherigen Bundesligatore erzielte der Bremer nach der Halbzeitpause. Dass Füllkrug bereits 33 Jahre alt ist, scheint seiner Leistungsfähigkeit jedenfalls kaum zu schaden.

Und so ergibt sich für Klopp eine durchaus komfortable Situation. Er bekommt einen Stürmer, der hervorragend in sein Pressingsystem passt, als Zielspieler zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet und zugleich bewiesen hat, dass er Spiele von der Bank entscheiden kann.

Ob das für einen Stammplatz reicht, ist fraglich. Schließlich muss Füllkrug im DFB-Team mit Spielern wie Kai Havertz konkurrieren, die andere Qualitäten mitbringen. Doch die Vorstellung, Füllkrug sei für Klopps intensiven Fußball eigentlich zu alt oder zu unbeweglich, lässt sich anhand der Daten kaum aufrechterhalten. Vielleicht ist er am Ende tatsächlich wieder nur der Edel-Joker. Aber einer, der dem Bundestrainer deutlich mehr bieten kann als bloß Tore.

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