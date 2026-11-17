"Mit einem Sieg ist nicht alles weggewischt"

Die deutsche Nationalmannschaft setzte sich deutlich gegen die Niederlande durch. Das kommt auch beim möglichen DFB-Gegner in Spanien an.

Der 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande hat in der Fußball-Welt mächtig Eindruck hinterlassen.

Während die Oranje-Presse leidet, zeigen sich unter anderem die Zeitungen Spaniens – möglicher DFB-Gegner im Viertelfinale der Nations League – beeindruckt.

„Deutschland ist einschüchternd – und könnte ein Gegner für Spanien werden. Jürgen Klopp brachte den Rock ’n‘ Roll zurück nach Deutschland“, schrieb die Marca, während die AS erkannte: „Klopp demütigt Xavi. Klopps Deutschland zerstört Xavis Niederlande.“

Deutschland setzte sich mit 5:0 gegen die Niederlande durch – auch Nico Schlotterbeck traf und zeigte Muskeln Deutschland setzte sich mit 5:0 gegen die Niederlande durch – auch Nico Schlotterbeck traf und zeigte Muskeln © IMAGO/Maximilian Koch

„Klopp hat seine erste Mission erfüllt“

Einig waren sich viele Medien in der Erkenntnis, dass ein Klopp-Effekt zu spüren ist.

„Klopps Arbeit trägt erste Früchte“, befand die Corriere dello Sport über „Deutschlands Klopp-Maschine“. Und L’Équipe meinte: „Jürgen Klopp hat seine erste Mission erfüllt.“

Wirtz überragt: „Er ist nicht zu bändigen“

Die Daily Mail aus England schwärmte vor allem von Florian Wirtz und dessen „beeindruckender Leistung“. Die Zeitung wies auf die „nicht leichte“ Zeit in Liverpool seit seinem Wechsel aus Leverkusen hin und ergänzte: „Auf internationaler Ebene hatte er nie wirklich Probleme.“

Die Performance des Offensiv-Künstlers imponierte auch dem norwegischen Sender TV2: „Wirtz-Magie. Er ist nicht zu bändigen.“

DEINE MEINUNG

Kimmich: „Wir sind durch eine harte Zeit gegangen“

Auch die deutschen Protagonisten waren nach dem Coup glücklich, bewerteten diesen aber in der Mixed Zone auch relativ nüchtern. „Wir können es alle richtig einordnen. Wir sind durch eine harte Zeit gegangen und durch einen hohen Sieg ist das nicht weggewischt“, erklärte Joshua Kimmich auf SPORT1-Nachfrage.

2:11 SPORT1 "Der Trainer hat gesagt: ‘Ich habe fünf Monate Urlaub'"

Jonathan Tah erinnerte – von SPORT1 auf das WM-Aus im Jahr 2026 angesprochen – ebenfalls an „Höhen und Tiefen“, durch die man durchmüsse: „Das war heute ein Schritt in die richtige Richtung und daran wollen wir anknüpfen. Wir sind nicht in der Vergangenheit und schauen nur nach vorne. Wir haben gezeigt, dass wir dazu bereit sind.“

Klopp: „Wir sind noch nicht fertig“

Der Blick nach vorne geht erst einmal auf die Auslosung am Freitag, das nächste Länderspielfenster steht dann für März an.

Der Sieg war allemal ein Ausrufezeichen und eine wichtige Standortbestimmung – auch für das DFB-Team selbst. „Wir wissen alle, dass das nächste Spiel drei, vier Monate hin ist und den Eindruck nimmt man immer mit. Für uns war es auch spannend zu sehen, wo wir stehen“, betonte Kimmich.

Klopp kündigte an: „Wir sind nicht fertig. Ein paar Baustellen haben wir schon noch. Aber ich freue mich auf unsere Zukunft, das ist verrückt, was da auch noch nachkommt.“