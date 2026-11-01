"Klopp wird entscheiden, was er für richtig hält"

Vitaly Janelt feierte gegen Serbien sein Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft. Der Profi des FC Brentford hofft auf die nächste Nominierung im November.

Beim 2:0-Sieg in der Nations League gegen Serbien feierte Vitaly Janelt sein Länderspieldebüt für die deutsche A-Nationalmannschaft. Wie der Profi vom englischen Premier-League-Klub FC Brentford verriet, hofft Janelt auf eine erneute DFB-Nominierung für die anstehenden Länderspiele im November.

„Ich bin immer optimistisch. Am Ende wird Klopp entscheiden, was er für richtig hält“, sagte der 28-Jährige am Sonntag im Rahmen der Icon League im Gespräch mit SPORT1.

Vitaly Janelt debütierte am 1. Oktober 2026 für den DFB Vitaly Janelt debütierte am 1. Oktober 2026 für den DFB © IMAGO/ActionPictures

Janelt-Debüt gegen Serbien: „Coole Erfahrung“

Mit seiner Einwechslung gegen Serbien wurde Janelt zum 1001. Nationalspieler im DFB-Dress. Der gebürtige Hamburger war Teil des XXL-Kaders, den Bundestrainer Jürgen Klopp für die ersten vier Nations-League-Spiele im September und Oktober nominiert hatte.

„Es war eine coole Erfahrung. Schauen wir, was beim nächsten Lehrgang passiert“, schilderte Janelt. „Es war ein großer Kader, in dem er (Klopp; d. Red.) sich relativ viele Spieler angeschaut hat. Er hat sehr viel Euphorie wieder nach Deutschland gebracht. So sollte das sein.“

Janelt spielt seit 2020 für den FC Brentford und hat seitdem 236 Pflichtspiele für „The Bees“ absolviert. Beim 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest am Samstag stand der 28-Jährige über die komplette Distanz auf dem Feld. Bundestrainer Klopp hatte angekündigt, für die kommenden Länderspiele gegen die Niederlande und Serbien auf einen weiteren XXL-Kader zu verzichten.

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