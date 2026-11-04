Niclas Füllkrug steht vor der Rückkehr ins DFB-Team. Das sorgt für Unverständnis bei Mario Basler.

Wenn am Donnerstag Jürgen Klopp seinen Kader für die Nations League nominiert, wird Niclas Füllkrug aller Voraussicht nach im Deutschland-Kader stehen und sein DFB-Comeback feiern. Eine Entscheidung, die SPORT1-Experte Mario Basler überhaupt nicht verstehen kann.

„Ich würde ihn nicht mitnehmen. Ich bin dafür, dass man in den nächsten zwei Jahren bis zur Europameisterschaft eine junge Mannschaft aufbaut. Dem würdest du ja wieder einen vor die Nase setzen“, sagte der Europameister von 1996 im Fantalk auf SPORT1.

Niclas Füllkrug spielte zuletzt 2025 für Deutschland Niclas Füllkrug spielte zuletzt 2025 für Deutschland © IMAGO/Laci Perenyi

Füllkrug zurück in die Nationalmannschaft? Darum ist Basler dagegen

„In zwei Jahren ist Füllkrug 35. Soll der dann auch noch Stürmer spielen? Der schafft das mit 35 nicht mehr. Der Weltfußball hat sich verändert. Und da hat ein Füllkrug keine Chance mehr“, schimpfte Basler weiter: „Nach dieser WM haben wir doch alle gesagt: Katastrophe! Jetzt gehen wir wieder hin nach genau drei Spielen und holen wieder 33-Jährige.“

Für Bremen sei er natürlich extrem wichtig: „Aber: Sollen wir jetzt wieder hingehen und 33-Jährige und 35-Jährige holen? Die Nations League interessiert keinen Menschen auf diesem Planeten. Keinen. Zwei Jahre lang hat Jürgen Klopp jetzt Zeit bis zur nächsten Europameisterschaft. Er muss bis dorthin eine junge, vernünftige Mannschaft haben.“

Europameistertitel als Ziel für Deutschland? „Das dümmste, was du machen kannst“

Geht es nach Basler, sei aber auch die Europameisterschaft gar nicht so wichtig. Er hat vielmehr die WM in vier Jahren im Blick.

„Jetzt verlangt ihr wieder, dass wir in zwei Jahren Europameister werden. Das ist das Dümmste, was du machen kannst“, stellte Basler klar: „Lass den Jürgen Klopp doch jetzt mal zwei Jahre eine junge Mannschaft aufbauen. Gib doch den jungen Spielern mal eine Chance. Wir haben es doch mit den Alten probiert die letzten fünf Jahre!“

DEINE MEINUNG

Woltemade? „Der trifft kein Hochhaus“

Ein Spieler würde in den Zukunftsplanungen des DFB übrigens gar keine Rolle mehr spielen, wenn es nach Basler geht: Nick Woltemade.

„Was willst du mit Woltemade? Der trifft kein Hochhaus!“, polterte Basler, als er auf den aktuell von Newcastle United an Juventus ausgeliehenen Stürmer angesprochen wurde: „Es ist vorbei. Der spielt bei Juventus Turin überhaupt keine Rolle mehr.“

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