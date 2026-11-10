Die Treuesten der Treuen dürfen trotzdem ins Stadion.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird trotz der Geisterspiel-Strafe für den Nations-League-Gegner Serbien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad von einer kleinen Fan-Gruppe unterstützt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gibt 50 Karten aus seinem 200-Ticket-Kontingent für die Delegation, Betreuer und Angehörige an „Allesfahrer“ weiter, die in den vergangenen Jahren am meisten Bonuspunkte für Länderspielbesuche gesammelt haben. Am Dienstag bestätigte der DFB einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

Zahlreiche Kinder sind vor Ort

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte Serbien wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Fans in der Nations League gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) zu einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Zudem waren 50.000 Euro Strafe zu zahlen.

Den UEFA-Regularien zufolge stehen beiden Verbänden dennoch bestimmte kleinere Kontingente zu. Zudem dürfen Kinder unter 14 Jahren, beispielsweise Schulklassen, ins Stadion gelassen werden. „Wir rechnen zurzeit mit etwa 5.000 Besuchern“, teilte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.

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