Jürgen Klopp sorgt für kuriosen Moment – es geht um sein Outfit

Bundestrainer Jürgen Klopp trägt beim Training der Nationalmannschaft zwei Hosen übereinander. "Besser haben als brauchen", scherzt er.

Jürgen Klopp zieht sich vor den wegweisenden abschließenden Gruppenspielen in der Nations League warm an. In einem vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Video aus dem Training am Dienstag zeigt der Bundestrainer, was er „drunter“ trägt – nämlich eine zweite Hose.

„Kalle“, ruft er DFB-Videomann Steffen Kallweit zu, „möchtest du mal einen Einblick haben, was Erfahrung bedeutet?“ Dann zieht Klopp seine Hose an der rechten Hüfte nach unten und lüftet sein Geheimnis.

Jürgen Klopp sorgt im Training für Lacher

„Das kann man nicht lernen, Leute“, sagt er und lacht, ehe er sich korrigiert: „Doch, kann man lernen, man muss nur 30 Jahre im Leben gefroren haben wie verrückt – und dann geht man einfach nicht mehr mit einer Hose aus dem Haus.“

Direkt in die Kamera spricht Klopp dann sein Motto: „Besser haben als brauchen.“ Außerdem sei es ja so: „Ich könnt‘ sie ja auch noch ausziehen“, die zweite Hose.

Bei kühlen Temperaturen in Herzogenaurach nicht weit über dem Gefrierpunkt wäre das aber wohl keine gute Idee gewesen. Klopp trug deshalb auch eine dicke Trainingsjacke, einen Schal, seine „82 Millionen“-Cap und später Handschuhe.

Das DFB-Team trifft am Freitag (20.45 Uhr) in Belgrad auf Serbien und am Montag (20.45 Uhr) in Berlin auf die Niederlande. Deutschland steht nach dem Start unter Klopp bei fünf Punkten aus vier Spielen und damit unter Erfolgsdruck. Vom Erreichen des ausgegebenen Viertelfinal-Ziels bis zum Abstieg in Liga B ist noch alles möglich.

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