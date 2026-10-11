Völler öffnet Füllkrug Tür: „Wenn er solche Tore erzielt …“

Niclas Füllkrug könnte aus Sicht des DFB-Sportchefs Rudi Völler wieder ein Thema für Jürgen Klopp werden. Allerdings verweist Völler auch auf das Alter des Werder-Stürmers.

Rudi Völler hat Stürmer Niclas Füllkrug die Tür für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft geöffnet, sieht den 33-Jährigen aber wohl nicht mehr als dauerhafte Zukunftslösung.

„Kopfbälle kann er, das ist schon mal Fakt. Wenn er solche Tore erzielt – ja, warum nicht?“, sagte der DFB-Sportdirektor im FIREOXX Doppelpass über ein DFB-Comeback des Bremer Angreifers und ergänzte: „Jürgen Klopp wird das verfolgen die nächsten Spiele.“ Zugleich dürfe man aber „nicht vergessen: Wir reden über die EM in zwei Jahren, da ist er nochmal älter.“

a55341f1f15224d3d10a0c8c74b4bb7e52081838-ipad.jpg DFB-Sportchef Völler spricht über die Stürmerfrage © picture-alliance/SID/Maximilian Koch

Beim Turnier in Großbritannien wäre Füllkrug, der in 24 Länderspielen 14 Tore erzielt hat, schon 35 Jahre alt. „Aber wenn es so weitergeht – er hat ja bewiesen, dass du ihn immer reinschmeißen kannst“, sagte Völler. Für Füllkrug gelte wie für alle Kandidaten: „Gute Leistungen in der Bundesliga helfen.“

Füllkrug helfe, dass er wieder „unumstritten“ sei, analysierte Völler, „deshalb ist er ja zu Werder zurückgegangen“. Bei seinem Ex-Klub West Ham wäre „Fülle“ in einem Spiel wie am vergangenen Freitag in Dortmund, als er zum 2:2-Endstand einköpfte, wohl „nach einer Stunde ausgewechselt“ worden „und gar nicht in so eine Situation“ gekommen.

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Völler nimmt Nagelsmann in Schutz: „Nicht gerecht“

Mit Blick auf die Stürmerfrage in der DFB-Auswahl sagte Völler: „Es ist nicht so einfach zu sagen, wir bilden einen aus.“ Das werde auch dem neuen Geschäftsführer Per Mertesacker und Nachwuchschef Hannes Wolf nicht über Nacht gelingen.

Im Zuge der Stürmer-Diskussion nahm Völler auch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Schutz: „Es ist nicht immer ganz so einfach zu sagen: Jetzt kommt jemand und dann werden wir automatisch in fünf oder in zehn Jahren wieder irgendwelche Stürmer haben. Diese komplette Kritik an einem Verband oder auch an einem Ex-Bundestrainer in der extremen Form – das finde ich nicht gerecht. Das ist meine grundsätzliche Meinung.“

Völler fügte hinzu: „Das heißt nicht, wie schon gesagt, dass Julian nicht auch Fehler gemacht hat, das ist ja klar.“

Rudi Völler lobt: Klopp „macht das sehr gut“

Auch wenn es womöglich ein wenig Zeit benötigt, bis sich ein neuer Topstürmer hervortut, sollen die Fans laut Völler ruhig „ein bisschen optimistischer sein“. Die Angreifer, die bei Klopps Einstand als Bundestrainer dabei waren, „haben es gut gemacht. Wir müssen geduldig sein, das ist kein Geheimnis.“

Klopp, berichtete Völler, „macht das sehr gut – auch wenn die Ergebnisse nicht perfekt waren. Die Art und Weise, wie er versucht, den jungen Spielern seine Spielidee beizubringen, war beeindruckend. Es war nicht alles überragend gut, aber es muss auch nicht alles sofort klappen. Es muss beim Turnier klappen. Dann wird abgerechnet.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)