Der Münchner steht bei seinem Heimspiel gegen Serbien im Tor.

Jonas Urbig fiebert seinem Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entgegen. „Das ist ein Moment, auf den man sein ganzes Leben hingearbeitet hat. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, im eigenen Stadion aufzulaufen“, sagte der Torhüter des FC Bayern vor dem Nations-League-Spiel am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Serbien. Jürgen Klopp hat sich auf Urbig als Nummer eins für sein drittes Spiel als Bundestrainer festgelegt.

Urbig lobt Torwart-Energie beim DFB

Urbig hat seine ersten Tage beim DFB-Team genossen. „Je größer die Energie innerhalb einer Torwart-Gruppe ist und je mehr man sich pusht, je größer ist die Energie, die wir einer Mannschaft geben können“, sagte der 23-Jährige, der noch mit einer Botschaft von Manuel Neuer rechnet. „Wir sind immer in einem sehr guten Austausch. Ich denke, er wird mir noch eine Nachricht schreiben“, sage Urbig.

Beim deutschen Rekordmeister musste Urbig sein Spiel etwas anpassen, weil er meist nicht so viele Schüsse auf sein Tor bekommt. „Der Fokus liegt noch mehr auf der mentalen Herausforderung. Man muss wach und auf die eine Situation vorbereitet sein. Das war ein Stück weit eine Anpassung, sie ist mir aber gut gelungen“, sagte Urbig.

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