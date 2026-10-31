Jürgen Klopp bekommt Lob von Angela Merkel. Die ehemalige Bundeskanzlerin freut sich über Worte des neuen Bundestrainers - aber auch über dessen Idee bei der Spielerauswahl.

Seit einigen Monaten versucht Jürgen Klopp als Bundestrainer beim DFB eine neue Ära einzuleiten. Mit seinen meinungsstarken Aussagen und speziellen Maßnahmen sorgte er schon jetzt für viele Schlagzeilen.

Ganz besonders war dann auch gleich sein Start im September, als er auf einer Pressekonferenz den Wunsch äußerte, dass sein Team in Zukunft wieder für „positiven Patriotismus“ sorgen solle. Er wolle „Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen“. Sein Satz „Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen“ sorgte für Aufsehen – und beeindruckte auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Angela Merkel mit Jürgen Klopp nach dem CL-Finale 2013 Angela Merkel mit Jürgen Klopp nach dem CL-Finale 2013 © IMAGO/Ulmer

„Ich fand ihn tendenziell gut, wobei ich nicht glaube, dass sie uns schon abhandengekommen ist. Ich fand es nur gut, deutlich zu machen, dass die deutsche Fahne Schwarz-Rot-Gold den Menschen in Deutschland gehört und sie niemals von einer Partei usurpiert werden kann“, sagte Merkel im Talkformat „Bestbesetzung“ bei Magenta TV.

„Mir hat Jürgen Klopp dahingehend aus dem Herzen gesprochen, dass er einfach sagt: Diese Fahne gehört uns allen“, ergänzte die 72-Jährige.

Angela Merkel lobt Jürgen Klopp für Spieler-Casting

Aber nicht nur von den Worten des neuen Bundestrainers zeigte sich Merkel beeindruckt. Sie lobte auch Klopps Maßnahme, für die ersten vier Nations-League-Spiele gleich 44 Spieler eingeladen zu haben.

„Ich fand es erstmal methodisch unglaublich interessant, dass er versucht hat, mit einer Art Casting ungefähr 40 Leuten eine Chance zu geben und sich nicht so darum zu kümmern, wie wir bei der Nations League abschließen. Stattdessen steht für ihn der gesamte Aufbauprozess für die nächsten Großereignisse im Vordergrund“, sagte Merkel.

DEINE MEINUNG

Die ehemalige Bundeskanzlerin wird hoffen, dass Klopps Maßnahmen auch wieder zu sportlichem Erfolg führen. Bereits im November stehen die nächsten Spiele in der Nations League an.

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