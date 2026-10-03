Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor der kniffligen Frage, ob er seine starke Serbien-Elf sprengen soll.

Jürgen Klopp steht vor seinem vierten Länderspiel als Bundestrainer vor einer kniffligen Aufgabe: Reißt er seine Erfolgself nach dem teils begeisternden 2:0 gegen Serbien gleich wieder auseinander und schaut sich auch noch die letzten verbliebenen Neulinge an?

Oder vertraut er im wichtigen Rückspiel in der Nations League gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Thessaloniki dem wiedererstarkten Zauberer Florian Wirtz mit dessen Nebenleuten?

Jürgen Klopp feierte gegen Serbien seinen ersten Sieg als Bundestrainer Jürgen Klopp feierte gegen Serbien seinen ersten Sieg als Bundestrainer © IMAGO/Sportfoto Rudel

Feiert der nächste Torhüter unter Klopp sein Debüt?

Sicher scheint zumindest der Wechsel im Tor: Nach Marc-André ter Stegen bei Klopps Premiere in den Niederlanden (1:1), Alexander Nübel im Hinspiel gegen die Griechen (0:1) und Jonas Urbig in seinem Münchner „Wohnzimmer“ gegen Serbien dürfte Klopp noch einmal einen Novizen bringen. Der Augsburger Finn Dahmen und Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) können auf ihr Debüt hoffen.

Auf der rechten Abwehrseite dürfte der von Klopp bislang nicht eingesetzte Leipziger Ridle Baku beginnen. Im Zentrum wäre ein weiteres Debüt möglich, sofern Klopp sein super aggressives Abwehr-Duo Malick Thiaw/Waldemar Anton sprengt: Der einstige U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart steht bereit. Links wird Bakus Klubkollege David Raum erwartet, der unter Klopp ebenfalls noch ohne Spielminute ist.

Wirtz gesetzt – Janelt als Sechser?

Der aufgeblühte Wirtz dürfte im Mittelfeld seinen Platz behalten, auch der gegen Serbien starke Tom Bischof hat gute Karten. Als möglicher Vertreter von Sechser Aleksandar Pavlovic könnte Vitaly Janelt agieren – der England-Legionär vom FC Brentford wurde am Donnerstag kurz vor Schluss bereits für den Bayern-Profi eingewechselt.

Linksaußen Said El Mala kam da schon zur Pause, könnte diesmal aber ebenso beginnen wie Lennart Karl auf dem rechten Flügel. Als Stoßstürmer ist Jonathan Burkardt denkbar.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Griechenland: Tzolakis/Hull City (23/12) – Saliakas/Olympiakos Piräus (30/6), Mavropanos/West Ham United (28/45), Retsos/Olympiakos Piräus (28/25), Tsimikas/FC Liverpool (30/54) – Zafeiris/PAOK Thessaloniki (23/20), Androutsos/OFI Kreta (29/14) – Karetsas/Borussia Dortmund (18/13), Tetteh/Panathinaikos Athen (25/9), Masouras/Neom SC (32/62) – Pavlidis/Benfica Lissabon (27/60). – Trainer: Jovanovic

Deutschland: Dahmen/FC Augsburg (28 Jahre/0 Länderspiele) – Baku/RB Leipzig (28/8), Jeltsch/VfB Stuttgart (22/0), Anton/Borussia Dortmund (30/16), Raum/RB Leipzig (28/39) – Janelt/FC Brentford (28/1) – Bischof/Bayern München (21/2), Wirtz/FC Liverpool (23/47) – Karl/Bayern München (18/3), Burkardt/Eintracht Frankfurt (26/7), El Mala/1. FC Köln (20/1). – Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

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