Lothar Matthäus hat einen klaren Favoriten im Rennen um die deutsche Nummer eins. Der TV-Experte schwärmt von Jonas Urbig und einer besonderen Qualität.

Kann Jonas Urbig der aktuellen deutschen Nummer eins, Marc-André ter Stegen, den Rang ablaufen? Lothar Matthäus sieht den jungen Torhüter des FC Bayern in einem Aspekt im Vorteil.

„Mit welcher Ruhe er den Ball spielt und ins Spiel bringt, da ist er sogar stärker als ter Stegen“, sagte der TV-Experte bei Sky90 über das Passspiel Urbigs.

Jonas Urbig erhält ein großes Lob von Lothar Matthäus Jonas Urbig erhält ein großes Lob von Lothar Matthäus © IMAGO/Kirchner-Media

Mit dem Ball am Fuß sei der 23-Jährige „viel präziser, viel klarer und auch entspannter bei seinen Aktionen. Und das in diesem jungen Alter. Und deswegen habe ich gesagt, dass er mich an den jungen Manuel Neuer erinnert.“

Matthäus: Urbig erinnert mich an Neuer

Ter Stegen war von Bundestrainer Jürgen Klopp jüngst zur Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft bestimmt worden. Der vom FC Barcelona an Ajax Amsterdam verliehene Torhüter ist mittlerweile 34 Jahre alt. Seine Qualitäten im Passspiel galten bisher stets als eine Stärke, beim 1:1 gegen die Niederlande leistete er sich jüngst aber mehrere Abspielfehler.

Urbig dagegen habe „in seinen zwei Einsätzen eigentlich keinen einzigen Fehler gemacht, in Griechenland eine hervorragende Parade nach 90 Sekunden“, schwärmte Matthäus: „Und seine Art und Weise, wie er Fußball spielt – mit einer Leichtigkeit fängt er die Bälle ab. Das ist alles so ein bisschen Manuel Neuer.“

Noch ist Urbig weder beim FC Bayern noch bei der Nationalmannschaft die Nummer eins. Matthäus erwartet jedoch „sehr viele Einsatzzeiten“ in der laufenden Saison. „Im Hinblick auf das Turnier 2028 hat Urbig alle Voraussetzungen, in beiden Mannschaften die Nummer 1 zu werden.“

DEINE MEINUNG

Urbig als EM-Torhüter also? „Er lernt jetzt noch von Manuel Neuer und irgendwann löst er ihn ab, ob es noch im Laufe dieser Saison ist oder dann spätestens nach dieser Saison – das werden die Leistungen von Neuer entscheiden“, erklärte Matthäus abschließend.

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