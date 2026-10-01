Per Mertesacker steht heute zum letzten Mal als ZDF-Experte am Spielfeldrand. Sein Kollege Christoph Kramer enthüllt nun eine bislang unbekannte Verbindung zu Mertesacker.

Am Rande des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (LIVETICKER) hat Christoph Kramer eine bislang unbekannte Verbindung zu Per Mertesacker offenbart: Der Weltmeister von 2014 absolvierte ein Praktikum bei seinem heutigen ZDF-Expertenkollegen.

Für Mertesacker ist das Länderspiel ein Besonderes. Er steht zum letzten Mal als ZDF-Experte am Spielfeldrand, bevor er ab Januar seine neue Aufgabe als Geschäftsführer Sport beim DFB übernimmt.

Christoph Kramer absolvierte ein Praktikum bei Per Mertesacker Christoph Kramer absolvierte ein Praktikum bei Per Mertesacker © IMAGO/MIS

Auf die Frage, ob Mertesacker für die neue Rolle gewappnet sei, verwies Kramer auf dessen Arbeit beim FC Arsenal, die ihn nachhaltig beeindruckt hat. Dabei kam auch die überraschende Information über sein eigenes Praktikum zur Sprache.

Christoph Kramer: „Man kauft ihm das ab“

ZDF-Moderator Jochen Breyer zeigte sich von dieser Enthüllung sehr überrascht: „Es gibt noch Dinge, die ich nicht über euch weiß.“

An Mertesackers Eignung für den neuen Posten ließ Kramer unterdessen keinen Zweifel. „Er wird es hinbekommen, weil er viele Skills hat. Er hat eine ganz tiefe und ehrliche Verbundenheit zum deutschen Fußball. Man kauft ihm das ab“, erklärte der Weltmeister von 2014. Darüber hinaus betonte Kramer Mertesackers Arbeitsmoral. Der ehemalige Nationalspieler sei „fleißig“, eine Eigenschaft, die bei „Ex-Profis nicht immer der Fall“ sei.

Sein abschließendes Urteil fiel entsprechend positiv aus: „Er hat einen Werkzeugkasten, der Freude macht.“

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