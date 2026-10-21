Nicolò Tresoldi muss sich entscheiden: Will er für Deutschland spielen? Oder für Italien? Jetzt äußert sich Jürgen Klopp.

Deutschland? Oder doch lieber Italien? Bundestrainer Jürgen Klopp (59) sieht der Entscheidung von Angreifer Nicolò Tresoldi (22) vom FC Brügge gelassen entgegen.

Klopp: Kein Werben um Tresoldi

„Der Junge muss das entscheiden in dem Moment, wo er es entscheiden kann. Und dann ist das absolut fein“, sagte Klopp am Mittwochabend bei DAZN. Ganz grundsätzlich müsse man bei der Nationalmannschaft „aber niemandem hinterherlaufen“. Das sei jedoch „nicht auf Tresoldi gemünzt“.

Wie Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini habe auch er bereits mit Tresoldi gesprochen, sagte Klopp. Er werde jede Entscheidung akzeptieren. „Aber jemanden überreden“, um deutscher Nationalspieler zu werden, „also das kann ja auch nicht so richtig sein. Aber in der Situation sind wir auch nicht.“

Tresoldi zögert Nationalelf-Wahl

Tresoldi hatte zuletzt mit starken Leistungen für die deutsche U21-Nationalmannschaft und Brügge auf sich aufmerksam gemacht. Der auf Sardinien geborene Angreifer hatte erklärt, erst nach der U21-EM im Sommer 2027 eine Entscheidung darüber treffen zu wollen, für welches Land er in Zukunft spielen wird.

„Nico ist ein toller Junge, der eine super Entwicklung genommen hat und noch ganz viel Entwicklungspotenzial hat“, sagte Klopp.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach