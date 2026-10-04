Der Bundestrainer blickt sehr zufrieden auf das deutsche Remis gegen Griechenland und gerät teilweise ins Schwärmen.

Bundestrainer Jürgen Klopp sieht sein XXL-Casting für die deutsche Nationalmannschaft als rundum gelungen an. „Wir haben in den zwei Wochen ganz viele Nationalspieler gesehen. Jeder hat sich gezeigt, alle hatten ihre Berechtigung“, sagte Klopp am Sonntagabend nach dem 0:0 bei der Nations-League-Revanche in Griechenland im RTL-Interview.

„Ich weiß, wo wir herkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass man nach einer Woche so eine erste Halbzeit spielt. Das hätte ich nicht geglaubt, weil ich sowas noch nie gesehen habe“, erklärte Klopp und spielte damit auf das triste 0:1 in der Vorwoche an. Den Auftritt in Thessaloniki empfand der Coach nun offenbar als deutlich besser.

Jürgen Klopp ist mit seiner Mannschaft zufrieden Jürgen Klopp ist mit seiner Mannschaft zufrieden © IMAGO/Nico Herbertz

Remis in Griechenland: „Ein unglaubliches Fußballspiel“

„Die Jungs haben ein unglaubliches Fußballspiel gemacht, das in allen Bereichen top war. Richtig top!“, lobte Klopp seine Mannschaft. Das einzige Manko sei gewesen, aus den vielen Chancen keine Tore gemacht zu haben und den besser positionierten Mitspieler oft übersehen zu haben.

„Was man alles über uns gesagt hat. Was wir können. Was wir nicht können“, fuhr Klopp fort. „Wir haben ein paar Zeichen gezeigt, dass wir ein paar Dinge besser können, als man uns das zugetraut hat.“ Er habe „etwas anschieben“ wollen, „das habe ich auf jeden Fall gesehen“. Er werde im November sicherlich nicht wieder so viele Spieler berufen: „Aber die Tür ist offen für jeden. Sperrangelweit.“

Er sei „sehr, sehr, sehr angetan von der Mannschaft, wie sie es gemacht hat“. Vor dem Spiel hatte er bereits bilanziert: „Harte Arbeit, viele Informationen, das Talent läuft den Jungs aus den Ohren raus.“ Nun wolle man die ersten vier Länderspiele unter Klopps Leitung „in aller Ruhe analysieren:“

DEINE MEINUNG

Klopp wird seine DFB-Auswahl wieder reduzieren

Klopp war die vier Nations-League-Spiele in der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode als XXL-Experiment mit einem zweigeteilten Kader angegangen, insgesamt hatte er 44 Spieler nominiert. Für den November mit Spielen in Serbien (Belgrad/13.11.) und gegen die Niederlande (Berlin/16.11.) wird der Bundestrainer ein stark komprimiertes Aufgebot berufen.

Das wichtige sei aber nicht die Größe des Kaders, sondern die Spielweise, betonte Klopp: „Es geht um die Art und Weise, wie wir spielen. Das ist wichtig. Wenn du die ganze Zeit dem Ball hinterherlaufen musst und am eigenen Sechzehner Druck kriegst, dann ist das schwieriger. Und dass sie sich so darauf eingelassen haben, da bin ich echt glücklich drüber“, lobte der Bundestrainer den Auftritt seiner Mannschaft.

Diese Art und Weise werde die Basis sein. „Und jeder der bereit ist, diese Art von Fußball zu spielen: Da ist die Tür sperrangelweit offen!“, erklärte Klopp und sendete so eine klare Botschaft an seine Spieler. „Es wird keiner zu Hause gelassen, weil er nicht gut genug ist, sondern weil er weiß: Bei 23,24 müssen wir Schluss machen.“

—–

Mit Sport-Informations-Dienst