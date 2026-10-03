Jonas Urbig wird wohl erneut im deutschen Tor stehen. Das verrät Bundestrainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird seine Torwart-Rotation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki gegen Griechenland wohl vorerst beenden. „Es sieht so aus, als würden wir nicht tauschen“, betonte Klopp – damit würde wie bereits beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstag Jonas Urbig von Bayern München spielen. Marc-André ter Stegen hatte beim 1:1 gegen die Niederlande im Tor gestanden, Alexander Nübel beim 0:1 im Hinspiel gegen Griechenland.

Torhüter ohne Einsatz im Kader sind Noah Atubolu (SC Freiburg) und Finn Dahmen (FC Augsburg). „Es ist so, dass die anderen Jungs, die dabei sind, regelmäßig spielen. Das hat Jonas nicht getan, deshalb bekommt er das Spiel. Finn Dahmen spielt regelmäßig, Noah Atubolu spielt regelmäßig. Deswegen haben wir das morgen mit dem zweiten Spiel geplant.“

Jonas Urbig wird gegen Griechenland im Tor stehen Jonas Urbig wird gegen Griechenland im Tor stehen © IMAGO/Sportfoto Rudel

Klopp betonte, dass es auf der Position des Torhüters „kein Problem“ gibt. „Alle haben überragend gehalten im Training.“ An der Tatsache, dass Marc-André ter Stegen die deutsche Nummer eins ist, ändert Urbigs Startelf-Einsatz nichts, versicherte Klopp.

Wie viel will Klopp rotieren?

Der Bundestrainer steht vor einer kniffligen Aufgabe: Reißt er seine Erfolgself nach dem Sieg gegen Serbien gleich wieder auseinander und schaut sich auch noch die letzten verbliebenen Neulinge an? Oder vertraut er im wichtigen Rückspiel in der Nations League dem wiedererstarkten Zauberer Florian Wirtz mit dessen Nebenleuten?

Auf der rechten Abwehrseite dürfte der von Klopp bislang nicht eingesetzte Leipziger Ridle Baku beginnen. Im Zentrum wäre ein weiteres Debüt möglich, sofern Klopp sein super aggressives Abwehr-Duo Malick Thiaw/Waldemar Anton sprengt: Der einstige U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart steht bereit. Links wird Bakus Klubkollege David Raum erwartet, der unter Klopp ebenfalls noch ohne Spielminute ist.

DEINE MEINUNG

„Wir wollen eine Mannschaft einsetzen, die gute Chancen hat, zu gewinnen“, sagte Klopp. Der aufgeblühte Wirtz dürfte im Mittelfeld seinen Platz behalten, auch der gegen Serbien starke Tom Bischof hat gute Karten, Aleksandar Pavlovic wird ebenfalls spielen.

Linksaußen Said El Mala kam gegen Serbien zur Pause ins Spiel, er könnte diesmal ebenso beginnen wie Lennart Karl auf dem rechten Flügel. Als Stoßstürmer ist Jonathan Burkardt denkbar.

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