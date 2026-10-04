David Raum, Lennart Karl und Jonathan Burkardt rücken in die Mannschaft.

Jürgen Klopp nimmt nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer drei Veränderungen vor. Lennart Karl, David Raum und Jonathan Burkardt ersetzen gegenüber dem souveränen Erfolg gegen Serbien (2:0) beim Nations-League-Spiel in Griechenland (20.45 Uhr/RTL) Serge Gnabry, Maximilian Mittelstädt und Nick Woltemade.

DFB-Aufstellung mit Kapitän Wirtz

Das Tor hütet erneut Jonas Urbig. Die Viererkette bilden Philipp Treu, Malick Thiaw, Waldemar Anton und Raum. Auf der Sechserposition läuft Aleksander Pavlovic hinter Tom Bischof und Kapitän Florian Wirtz auf.

In der vorderen Linie sollen Karl, Burkardt und Derry Scherhant in Thessaloniki für die Tore sorgen. – Die deutsche Aufstellung: Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Raum – Pavlovic – Bischof, Wirtz – Karl, Burkardt, Scherhant. – Trainer: Klopp

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