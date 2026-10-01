Klopp-Neuling beerbt Kimmich: Neue Trikotnummern fix
Bei der deutschen Nationalmannschaft wird deutlich durchgewechselt. Nicht nur personell, sondern auch bei den Rückennummern.
Neuer Kader, neue Rückennummern: Bei der deutschen Nationalmannschaft wird ordentlich durchgewechselt. Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gibt es unter anderem eine neue Nummer eins.
Jonas Urbig wird bei seinem Debüt gegen Serbien (20.45 Uhr) in der Nations League mit dem prestigeträchtigen Torwarttrikot auflaufen, auch unter den Feldspielern gibt es einige Veränderungen.
DFB-Neuling Yannik Engelhardt übernimmt die Trikotnummer von Kapitän Joshua Kimmich, er erhält die 6. Bei seinem Debüt im Spiel gegen die Niederlande hatte er noch die 5 getragen. Diese bekommt nun Kimmichs Kollege vom FC Bayern, Aleksandar Pavlovic.
Wirtz behält seine Nummer – und wird wohl Kapitän
Weitere Auffälligkeiten: Said El Mala, der in der Münchner Allianz-Arena erstmals für Deutschland auflaufen könnte, hat die 7 erhalten. Linksaußen Derry Scherhant vom SC Freiburg würde seine Premiere mit der 9 feiern.
Einige etablierte Spieler bleiben derweil bei ihren bekannten Trikotnummern. So wird Florian Wirtz wie gewohnt die 17 tragen. Serge Gnabry wird weiter mit der 20 auflaufen und das Team nach Berichten von Sky und Bild als Kapitän auf das Feld führen.
Klopp hatte jüngst verkündet, dass der Spieler mit der größten Erfahrung als Spielführer agieren werde. Fest steht mittlerweile außerdem, dass Felix Keidel von der SV Elversberg gegen Serbien nicht zum erlaubten 23-Mann-Kader gehören wird.
Die Rückennummern der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:
1 Jonas Urbig
2 Malick Thiaw
3 Waldemar Anton
4 Finn Jeltsch
5 Aleksandar Pavlovic
6 Yannik Engelhardt
7 Said El Mala
8 Tom Bischof
9 Derry Scherhant
10 Jonathan Burkardt
11 Nick Woltemade
12 Finn Dahmen
13 Philipp Treu
14 Mika Baur
15 Lennart Karl
16 Ridle Baku
17 Florian Wirtz
18 Maximilian Mittelstädt
19 Bambasé Conté
20 Serge Gnabry
21 Noah Atubolu
22 David Raum
23 Vitaly Janelt
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