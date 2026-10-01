Der neue Bundestrainer genießt seinen ersten Sieg und zeigt sich von der Performance seiner Mannschaft begeistert. Der 59-Jährige spart nicht mit Lob.

Jürgen Klopp war hellauf begeistert. Der erste Sieg seiner Amtszeit versetzte den neuen Bundestrainer geradezu in Euphorie. „Gegen den Ball war es herausragend, und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt“, sagte Klopp nach dem 2:0 (1:0) gegen Serbien in der Nations League in München im ZDF: „Ich bin echt happy.“

Was dem 59-Jährigen am besten gefallen hat? „Alles. Die Anfangsphase, der Mittelteil, das Ende“, war Klopp verzückt: „Was wir für Bälle gespielt haben – das war verrückt.“

Jürgen Klopp hat seinen ersten Sieg als Bundestrainer eingefahren Jürgen Klopp hat seinen ersten Sieg als Bundestrainer eingefahren © IMAGO/kolbert-press

DFB-Team: Klopp lobt Wirtz und Woltemade

Das „Gegenpressing“, betonte Klopp, sei am Donnerstagabend „durch die Decke gegangen“. Für den Bundestrainer ist es die Basis für alles andere: „Wir können uns alle Frechheiten, alle Freiheiten und alle Risiken leisten, wenn wir die Kugel zurückerobern. Und das war: Wow!“ Besonders Florian Wirtz hob Klopp heraus: „Das war richtig toll.“ Auch Nick Woltemade habe sich „kaputtgelaufen“.

Diese Leistung seiner Mannschaft, sagte Klopp, müsse „nun die Baseline sein. Das kommt in mein Archiv, damit zeigen wir den Jungs, wie es gehen kann.“ Angetan war auch Per Mertesacker: „Ich habe Spieler gesehen, die mutig waren und etwas wollten“, sagte der künftige DFB-Geschäftsführer in seinem letzten Einsatz als ZDF-Experte. „Solche auch unglamourösen Siege muss man auf dem Weg mitnehmen.“

Weiter geht es am Sonntag in Thessaloniki mit der Revanche gegen Griechenland. Das Hinspiel hat Deutschland 0:1 verloren.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)