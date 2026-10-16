Unter Jürgen Klopp soll Lennart Karl Teil des nächsten Kapitels in der deutschen Nationalmannschaft sein. Nun hat der 18-Jährige mit Aussagen zum Bundestrainer und dessen Vorgänger Julian Nagelsmann aufhorchen lassen. Zudem verrät der Youngster erstmals Details zu seiner Verletzung, die ihm die WM-Teilnahme kostete.

Bayern-Youngster Lennart Karl hat Bundestrainer Jürgen Klopp mit dessen Vorgänger Julian Nagelsmann verglichen und dabei durchaus überraschende Worte gefunden.

„Es ist am Anfang natürlich ein bisschen kompliziert, mit so etwas zu arbeiten, wenn man vorher so einen Julian hatte, das ist etwas ganz anderes“, erklärte der 18-Jährige in einem Interview bei DAZN.

Lennart Karl spielte unter Klopp bisher eine Partie Lennart Karl spielte unter Klopp bisher eine Partie © IMAGO/Kirchner-Media

Stärken? Bei Nagelsmann sagt Karl nichts

Sowohl Nagelsmann, unter dem Karl im Frühjahr sein Länderspieldebüt gefeiert hatte, als auch Klopp hätten ihre jeweiligen Stärken. „Bei Kloppo ist es meistens mit Energie: Nach hinten laufen, sehr defensiv. Man muss einfach Vollgas geben, das merkt man auch im Training: Jeder gibt einfach Gas. Es macht einfach Spaß mit ihm zu arbeiten“, sagte der Linksfuß. Auffällig: Etwaige Stärken von Nagelsmann benannte Karl im weiteren Verlauf nicht.

Dieser hatte den Offensivspieler im März diesen Jahres beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz für die DFB-Elf debütieren lassen. Beim FC Bayern spielte Karl unterdessen stark auf und war von Nagelsmann schließlich in den deutschen Kader für die WM in Nordamerika berufen worden.

Bitteres WM-Aus: „Ich habe gedacht: Das ist jetzt vorbei“

Kurz vor Beginn des Turniers verletzte sich Karl jedoch im Training und verpasste die WM auf denkbar unglückliche Art und Weise: „Ich habe direkt gemerkt: Das ist etwas Schlimmeres. Ich konnte auch nicht mehr richtig laufen“, erinnert sich der Bayer an den Moment. „Ich habe mir schon gedacht: Das ist jetzt vorbei.“

Ein MRT bestätigte schließlich Karls Befürchtungen: Mit einem Muskelbündelriss verpasste er seine erste Weltmeisterschaft. „Da dachte ich mir einfach nur: Fuck. Wie kann das jetzt sein?“ Die erste Woche nach der Verletzung sei „sehr, sehr hart“ gewesen. „Da sind auch meine ganzen Freunde und meine Familie gekommen und haben mich unterstützt.“

DEINE MEINUNG

Ohne Karl schied Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus, Nagelsmann wurde nach dem enttäuschenden Turnier durch Klopp ersetzt.

Unter dem 59-Jährigen war Karl zuletzt für den zweiten Teil des Kloppschen 44-Mann-Kaders nominiert worden, stand jedoch nur beim 0:0 gegen Griechenland auf dem Feld. „Der erste Kader hat anscheinend ja nicht so gut geklappt, aber das war eigentlich ’ne top Mannschaft. Bei der zweiten Mannschaft war ich dann ja dabei“, sagte der Bayern-Star.

Lennart Karl debütierte unter Julian Nagelsmann für den DFB Lennart Karl debütierte unter Julian Nagelsmann für den DFB © IMAGO/Schüler

Karl erklärt neue Handy-Regeln beim DFB

Klopp habe nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes neue Maßgaben durchgesetzt, erklärte Karl weiter: „Es sind einfach mal mehr Regeln drin. Das Handy beim Essen gehört einfach nicht dazu, da sollen sich die Spieler einfach unterhalten. Auch am Spieltag in der Kabine darf man auch kein Handy haben.“

Vor rund einem Jahr hatte sich Karl, damals noch 17 Jahre alt, als überraschender Ersatz des verletzten Jamal Musiala entpuppt und sich beim deutschen Rekordmeister ins Rampenlicht gespielt. In diesem Jahr ist er für den „Golden Boy Award“ nominiert, der den besten U21-Spieler Europas kürt.

Spielerisch orientiert sich Karl an einem der Größten aller Zeiten – Lionel Messi. „Die Größe habe ich ja schon“, witzelte der 18-Jährige selbstironisch. Mit seinen 1,68 Metern ist Karl sogar nochmal zwei Zentimeter kleiner als der argentinische Superstar (1,70 Meter). „Er ist ein überragender Spieler, ich schaue mir viele Videos von ihm an“, schwärmte Karl dann aber ganz ernsthaft. „Er ist das größte Vorbild, das es gibt.“

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