Jamal Musiala bei DFB-Spiel aufgetaucht

Jamal Musiala verfolgt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien von der Tribüne aus. Der 23-Jährige fehlt verletzungsbedingt.

Jamal Musiala verfolgt das Nations-League-Duell zwischen Deutschland und Serbien in der Allianz Arena von der Tribüne aus.

In der 13. Minute wurde der Star des FC Bayern im ZDF eingeblendet. Musiala trug eine schwarze Cap von Nike. Neben ihm saß unter anderem Spielerberater Tobias Altschäffl.

Jamal Musiala beobachtete das Geschehen von der Tribüne aus Jamal Musiala beobachtete das Geschehen von der Tribüne aus © ZDF

Musiala wartet noch auf seinen ersten Einsatz unter dem Bundestrainer Jürgen Klopp.

Eigentlich war der 23-Jährige für das Spiel gegen die Niederlande fest für die Startelf eingeplant gewesen, doch Musiala verletzte sich beim Aufwärmen.

Wie der DFB mitteilte, zog sich Musiala einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

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