Hamann bezweifelt Kimmichs Zukunft im DFB-Team 

Das sind die Gewinner und Verlierer unter Klopp

Dietmar Hamann sieht Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft weder als Kapitän noch in zentraler Rolle.

Dietmar Hamann hat sich skeptisch über Joshua Kimmichs Rolle in der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

„Nichtsdestotrotz haben der jetzige Barcelona-Trainer (Hansi Flick, Anm. D. Red.), der jetzige englische Nationaltrainer (Thomas Tuchel) und der letzte Bundestrainer Julian Nagelsmann, ihn alle als Rechtsverteidiger aufgestellt. Und wenn er Weltklasse ist, da ist die wichtigste Position im Fußball das zentrale Mittelfeld. Das ist der Maschinenraum, da werden Spiele gewonnen und verloren. Drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten haben ihn alle rechts hinten hingestellt. Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse in der Mitte ist”, sagte der Sky-Experte.

Joshua Kimmich beim DFB-Team, beäugt vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp Joshua Kimmich beim DFB-Team, beäugt vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp © IMAGO/Sven Simon

Hamann sieht Kimmich über kurz oder lang beim DFB-Team gar nicht mehr in der Startelf! “Für mich steht außer Frage, wenn wir morgen EM-Finale spielen, dass (Aleksandar) Pavlovic und (Felix) Nmecha in der Mitte beginnen”, erklärte Hamann und fügte hinzu: “Ich glaube, dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selbst erledigt, weil andere spielen werden.“

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Kimmich zuletzt wieder im zentralen Mittelfeld aufgeboten.

Matthäus lobt Kimmich: „Macht entscheidende Dinge“

Mit seiner Meinung stellt sich Hamann gegen Lothar Matthäus. Der hatte am Samstagabend nach dem 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen RB Leipzig Kimmich explizit gelobt.

„Er macht entscheidende Dinge. Mit seiner Energie, mit seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung. Mit seiner sportlichen und fußballerischen Qualität ist er aus keiner Mannschaft wegzudenken“, stellte Matthäus klar: „Ich hoffe, dass diese Diskussion langsam aufhört. Er bringt alles mit, um diese Rolle, nicht nur bei Bayern sondern auch in der Nationalmannschaft, zu spielen.“