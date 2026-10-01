Vorhang auf für den zweiten Teil von Jürgen Klopps XXL-Kader: Der Bundestrainer könnte mit seiner Aufstellung gegen Serbien für einige Debüts sorgen - SPORT1 blickt auf die mögliche Anfangsformation.

Auftritt eins für Kader zwei: Die deutsche Nationalmannschaft tritt in der Nations League mit einem weitgehend neuen Aufgebot gegen Serbien an. Der zweite Teil von Jürgen Klopps XXL-Aufgebot weist dabei deutlich mehr neue Namen auf als der erste, der sich jüngst gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) mit einem Punkt begnügen musste.

Wie also könnte die Startelf am Donnerstag in der Münchner Allianz-Arena (20.45 Uhr) aussehen? SPORT1 blickt auf die mögliche Anfangsformation.

Serge Gnabry wird Deutschland wohl als Kapitän anführen Serge Gnabry wird Deutschland wohl als Kapitän anführen © IMAGO/MIS

Gewissheit gibt es auf der Torhüterposition, Jonas Urbig wird erstmals für Deutschland zwischen den Pfosten stehen. Davor könnte sich eine Viererkette formieren, die es so noch nie gab.

Deutschland-Aufstellung: BVB-Star wohl als Abwehrchef dabei

Rechtsverteidiger Philipp Treu dürfte zu seinem zweiten Startelfeinsatz kommen, gegen die Niederlande hatte der 25-Jährige ein ordentliches Debüt gefeiert. Auf der linken Seite stehen mit David Raum und Maximilian Mittelstädt zwei bekannte Namen zur Verfügung.

In der Innenverteidigung spricht viel für Waldemar Anton. Der 30-Jährige hat zwar erst 15 Länderspiele absolviert, sollte spätestens nach dem Ausfall von Nico Schlotterbeck aber den deutschen Abwehrchef geben. Neben ihm wird Malick Thiaw von Newcastle United erwartet.

Im von Klopp bevorzugten Dreiermittelfeld haben ein Bayern-Spieler, ein Neuling sowie ein Premier-League-Star die besten Karten. Aleksandar Pavlovic dürfte bei seinem Heimspiel zusammen mit dem bisher noch nie für die A-Nationalmannschaft aufgelaufenen Vitaly Janelt im defensiven Zentrum auflaufen. Der 28-Jährige tritt auch beim FC Brentford in erster Linie als Sechser an.

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Florian Wirtz wird derweil vermutlich die erhoffte Kreativzentrale darstellen.

Bringt Klopp den 1000. deutschen Nationalspieler?

Im Angriff könnte Klopp auf eine neu formierte Flügelzange setzen. Der 20 Jahre alte Kölner Said El Mala könnte die eine Seite beackern, Bayerns Routinier Serge Gnabry wird auf der anderen auflaufen. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, erhält der 31-Jährige den Vorzug vor seinem Münchner Kollegen Lennart Karl.

Damit wäre Gnabry auch Kapitän: Klopp hatte angekündigt, dass der Akteur mit den meisten Länderspielen – bei dem Flügelspieler des FC Bayern sind es 61 – die Binde tragen wird. Nick Woltemade ist derweil ein aussichtsreicher Kandidat für die Sturmspitze.

Die mögliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft im Überblick: Urbig – Treu, Anton, Thiaw, Raum – Janelt, Pavlovic, Wirtz – El Mala, Gnabry, Woltemade.

Übrigens: Diese Formation würde bedeuten, dass gleich drei Spieler ihre Premiere im DFB-Trikot feiern. Jeder weitere Debütant würde den 1.000 eingesetzten Spieler in der Geschichte des Verbandes bedeuten.

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