Niclas Füllkrug reagiert auf Jürgen Klopps Hinweis zu seinem Alter. Für den Werder-Torjäger sei Alter nur eine Zahl.

Niclas Füllkrug hat gelassen auf die jüngste Einlassung von Bundestrainer Jürgen Klopp zu einem möglichen DFB-Comeback reagiert.

„Wir haben in Deutschland eine neue Ära eingeläutet, wollen jung und dynamisch sein. Das verstehe ich, wenn das der Fall sein sollte. Und wenn nicht, können wir immer noch darauf reagieren“, sagte der Angreifer des Bundesligisten Werder Bremen am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

Niclas Füllkrug reagierte auf die Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp Niclas Füllkrug reagierte auf die Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp © IMAGO/DeFodi Images

Klopp hatte sich zuletzt zu Füllkrugs Chancen auf eine Rückkehr geäußert. „Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen – aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld“, sagte Klopp bei DAZN mit einem Schmunzeln: „Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann das natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch, langfristig müssen wir mal sehen.“

Das Alter war für Füllkrug „nie ein Thema“

Mit zwei verwandelten Foulelfmetern trug Füllkrug maßgeblich zu Werders 3:2 (2:1) beim FSV Mainz 05 bei. Seine Zahlen sind beeindruckend: Füllkrug traf durch seine Saisontore sieben und acht im sechsten Ligaspiel in Folge – dies war in Bremen zuvor nur Rudi Völler gelungen (82/83).

Für ihn sei Alter indes nur eine Zahl. „Für mich war das in meiner Karriere nie ein Thema“, sagte Füllkrug und betonte: „Ich glaube, dass der Bundestrainer eine ziemlich klare Aussage getätigt hat. Jeder kann daraus interpretieren, was er interpretieren möchte.“

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