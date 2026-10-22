Niclas Füllkrug macht mit seinem Torhunger in der Bundesliga auf sich aufmerksam. Nun äußert sich Bundestrainer Jürgen Klopp zu einer möglichen DFB-Rückkehr des Angreifers - und macht dessen Alter zum Thema.

Nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen ist Niclas Füllkrug in der Bundesliga angekommen, das zeigt seine Leistung: In den ersten sieben Spielen nach seinem Wechsel überzeugte der Angreifer mit Torlaune und beglückte die Bremer direkt mit sieben Treffern. Seine Glanzform hat auch Bundestrainer Jürgen Klopp wahrgenommen. Ist Füllkrug nun wieder ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft?

„Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, ist aber 33. Das ist nicht meine Schuld“, äußerte sich Klopp bei DAZN am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal

Niclas Füllkrug erzielte für die Bremer nach seiner Rückkehr bereits sieben Tore Niclas Füllkrug erzielte für die Bremer nach seiner Rückkehr bereits sieben Tore © IMAGO/Nordphoto

Füllkrug zu alt? Plötzlich spricht Klopp von Messi

Stellt Füllkrugs Alter etwa ein Problem für den 59-Jährigen dar? „Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft“, erklärte der Bundestrainer seine Planung. „In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, in der mittelfristigen unter Umständen auch. Und langfristig – müssen wir mal sehen.“

Grundsätzlich wollte Klopp aber nichts ausschließen. „Lionel Messi hat gerade mit 39 noch eine WM gespielt, also es geht ja“, ergänzte der Bundestrainer. Im Moment sei er aber erst einmal froh, „dass Niclas wieder da ist und so spielt, wie er spielt. Er wirkt im Moment so frisch wie nie zuvor. Deshalb ist alles gut.“

Doch Klopp brachte folglich auch zum Ausdruck, dass er für das DFB-Team weiterhin noch andere Stürmer im Visier habe: „Younes Ebnoutalib hat getroffen, ein ganz großartiges Tor. Einige Jungs haben getroffen, das ist alles hilfreich für uns.“

Niclas Füllkrug seit Rückkehr zu Werder Bremen in Höchstform

Seit seiner Rückkehr nach Bremen lief Füllkrug zu Höchstform auf. Der 33-Jährige entwickelte sich zu Bremens besten Scorer und führt nach dem siebten Spieltag mit sechs Treffern aus sechs Spielen aktuell die Torschützenliste der Bundesliga an. In Klopps XXL-Kader in der ersten Länderspielpause der Saison hatte der Stürmer jedoch keine Rolle gespielt.

Lothar Matthäus sprach sich vor Kurzem verstärkt für eine Füllkrug-Rückkehr beim DFB aus. Beim Spiel um Platz drei in der UEFA Nations League gegen Frankreich (0:2) im Juni 2025 hatte der 33-Jährige das letzte Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden. Füllkrug selbst reagierte auf Mediennachfragen bezüglich eines DFB-Comebacks zuletzt verärgert.

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