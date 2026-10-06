Bierhoff bringt Wirtz bei Barca ins Spiel

Oliver Bierhoff sieht Florian Wirtz bei Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona bestens aufgehoben.

Oliver Bierhoff hat Florian Wirtz mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der frühere DFB-Geschäftsführer hält den Liverpool-Star für passend zum Team von Trainer Hansi Flick. „Ich würde ihn zum Beispiel gut bei Hansi Flick in Barcelona sehen. Da hat er Platz, da hat er tolle fußballerische Mitspieler“, sagte er der Bild-Zeitung.

Wirtz steht beim FC Liverpool unter Vertrag, nachdem er 2025 für 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt ist. Sein Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2030. Bierhoff traut dem 23-Jährigen grundsätzlich zu, sich bei mehreren Topklubs durchzusetzen: „Ich traue ihm eigentlich mehrere Vereine zu.“

Hansi Flick trainierte Florian Wirtz bereits als Nationaltrainer Hansi Flick trainierte Florian Wirtz bereits als Nationaltrainer © IMAGO/NurPhoto

Wirtz trumpft unter Klopp auf

Zugleich nahm der Europameister von 1996 den DFB-Star in die Pflicht. „Er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der das jetzt noch mal bestätigen muss – auf dem Platz, mit seinen Leistungen, indem er konstant bleibt und sich aufdrängt“, erklärte Bierhoff. Nach Anpassungsproblemen in der Premier League, die auch mit einer Verletzung zusammenhingen, sucht Wirtz weiter nach seiner Topform. Für Liverpool kommt der Offensivspieler bislang auf sieben Tore und elf Vorlagen in 55 Pflichtspielen.

Im DFB-Team setzte er zuletzt aber ein Ausrufezeichen. Beim 2:0 gegen Serbien erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor – es war Deutschlands erster Sieg unter Bundestrainer Jürgen Klopp.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.