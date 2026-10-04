Welcher DFB-Profi trägt am Sonntagabend gegen Griechenland die Kapitänsbinde. SPORT1 verschafft Ihnen einen Überblick.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 4. Spieltag der Nations League auf Griechenland . Doch wer führt das Team von Jürgen Klopp am Sonntagabend als Kapitän auf das Feld?

Bleibt Klopp dem Prinzip treu, dass der Spieler mit den meisten A-Länderspielen die Binde trägt, dann wäre Florian Wirtz (47 Länderspiele) der erste Kandidat.

Maximilian Mittelstädt (l.) im Austausch mit Florian Wirtz (r.) Maximilian Mittelstädt (l.) im Austausch mit Florian Wirtz (r.) © IMAGO/Kirchner-Media

DFB-Team: Gnabry und Kimmich nicht im Kader

Serge Gnabry hat zwar mehr Länderspiele auf dem Konto (62), doch er wird am Sonntag nicht im Kader stehen. Klopp strich den Offensivspieler des FC Bayern am Freitag aus dem Aufgebot, der 31-Jährige ist bereits zurück nach München gereist.

Der eigentliche DFB-Kapitän Joshua Kimmich (116 Länderspiele) steht ebenfalls nicht im Kader. Kimmich gehörte dem Kader für die ersten beiden Nations-League-Partien an und bekommt nun eine Pause – obwohl er gerne dabei gewesen wäre.

Sollte Wirtz nicht in der Startelf stehen – oder ausgewechselt werden – würde wohl David Raum (39 Länderspiele) erstmals die Binde im DFB-Team tragen. Der Außenverteidiger von RB Leipzig darf offenbar von Beginn an ran – das berichtet zumindest die Bild.

Danach wird es spannend: Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Aleksandar Pavlovic haben allesamt 16 A-Länderspiele absolviert. Für wen sich Klopp dann wohl entscheidet?