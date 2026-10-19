Der Rekordnationalspieler kann sich den Bremer Torjäger auch in einer verjüngten deutschen Auswahl gut vorstellen.

Lothar Matthäus kann sich Stürmer Niclas Füllkrug auch nach dem Neuanfang in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp durchaus in der DFB-Auswahl vorstellen. „Die Zahlen sprechen für ihn, auch wenn er schon ein gewisses Alter hat“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Matthäus plädiert für Joker Füllkrug

Bundestrainer Klopp wolle die Nationalmannschaft zwar „verjüngen“, gab Matthäus zu bedenken, „aber die Jungen haben noch zu große Schwankungen in ihren Leistungen. Einen erfahrenen Joker wie Füllkrug zu haben, würde mir ein gutes Gefühl geben. Die Entscheidung muss aber der Bundestrainer treffen.“

Füllkrug führt die Torjägerliste der Bundesliga mit sechs Toren nach sechs Spieltagen gemeinsam mit dem Leverkusener Patrik Schick an. Am vergangenen Wochenende gelang dem Bremer beim 2:2 gegen den SC Paderborn ein Doppelpack.

Wohlfühlfaktor Bremen beflügelt Füllkrug

Matthäus glaubt, das Geheimnis hinter dem Wiedererstarken des 33-Jährigen zu kennen. Füllkrug „fühlt sich in Bremen wohl und das merkt man“, schrieb er: „Bei West Ham und Milan hat er nicht die Wärme, die Zuneigung und das Vertrauen gespürt, das ihm bei Werder entgegengebracht wird.“

Füllkrug hat in 24 Länderspielen 14 Tore erzielt. Seinen bislang letzten Einsatz im DFB-Trikot absolvierte er im Juni 2025 im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich (0:2).

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