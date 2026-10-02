Jonas Urbig darf erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Vor dem Spiel bekommt er Nachrichten von zwei Bayern-Profis.

Jonas Urbig hat vor seinem ersten Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft eine Nachricht von Manuel Neuer erhalten. Wie der Torhüter nach dem 2:0-Erfolg des DFB-Teams gegen Serbien in der Nations League enthüllte, hatte neben Neuer auch noch ein weiterer Kollege vom FC Bayern Kontakt aufgenommen.

Auch Sven Ulreich habe sich gemeldet. „Tatsächlich haben mir beide geschrieben und alles Gute für das Spiel gewünscht und sich sehr gefreut, dass ich heute auflaufen darf“, sagte der strahlende Keeper nach der Partie.

Jonas Urbig spricht über Nachrichten von Manuel Neuer Jonas Urbig spricht über Nachrichten von Manuel Neuer © IMAGO/Nordphoto

Er habe sich über die Nachrichten der Mitspieler sehr gefreut und bekankt, erklärte er. Ob er Neuer gar sein erstes Deutschland-Trikot schenken wolle, wurde der 23-Jährige noch gefragt. „Nein, der kriegt’s nicht“, antwortete der Schlussmann lachend.

Spielt Urbig unter Klopp auch gegen Griechenland?

Zuvor hatte Urbig einen weitgehend ereignisfreien Abend verlebt, die serbische Auswahl forderte ihn beim souveränen Sieg fast nie ernsthaft. Von SPORT1 bekam er die Note 3,5.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Urbig, der beim FC Bayern hinter Manuel Neuer die Nummer zwei gibt, erstmals ins DFB-Tor beordert. Ob der Debütant auch das abschließende Spiel der aktuellen Länderspielphase gegen Griechenland bekommt, ist nicht bekannt.

Neben Urbig gehören auch Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Finn Dahmen (FC Augsburg) zum zweiten Teil von Klopps XXL-Kader.

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