Deutsches Tor aberkannt – Jürgen Klopp reagiert

Deutschland freut sich gegen Griechenland über die vermeintliche Führung - allerdings nur kurz. Jürgen Klopp reagiert auf den einkassierten Treffer.

Es wäre der mögliche Siegtreffer gewesen, doch das Tor zählte nicht. Der deutschen Nationalmannschaft ist beim 0:0 in Griechenland ein Tor wieder aberkannt worden. Dabei war man sich anfänglich sicher, dass es zählt.

„Wir haben schon ausgiebig gejubelt. Wir dachten nicht, dass etwas falsch gelaufen sein könnte“, sagte Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem Spiel bei RTL.

Das Tor von Jonathan Burkardt zählte nicht Das Tor von Jonathan Burkardt zählte nicht © IMAGO/Kirchner-Media

Handspiel von Bischof – Burkardts Tor zählt nicht

Was war überhaupt passiert? Jonathan Burkardt schob nach exzellenter Vorarbeit von Derry Scherhant zur vermeintlichen 1:0-Führung ein (32.). Der Stürmer von Eintracht Frankfurt und seine Mitspieler jubelten ausgelassen, als sich plötzlich der VAR einschaltete.

Schiedsrichter Clément Turpin wurde an den Monitor am Spielfeldrand gebeten, um sich eine Szene in der Entstehung auf Höhe der Mittellinie noch einmal anzuschauen. Bei einem Zweikampf hatte Tom Bischof den Ball nämlich mit der Hand berührt. Folglich kassierte er das Tor wieder ein.

„Es ist so entschieden worden. Was soll ich machen?“, sagte Klopp: „Ich weiß auch gar nicht genau, ob es eine klare Fehlentscheidung war. Das war noch so weit, wir laufen noch 40 Meter, das ist an der Mittellinie. Keine Ahnung. Er hat es so entschieden.“ Alles in allem zeigte sich Klopp jedoch sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

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Auch Scherhant trauerte dem zurückgenommenen Tor nach. „Wir hätten uns belohnen müssen mit einem Tor. Ärgerlich, dass das eine zurückgenommen wurde. Aber ich denke, wir haben gute Sachen mit dabei gehabt, auf die man aufbauen kann. Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen“, sagte der Offensivspieler vom SC Freiburg.

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