Der erste Sieg für Jürgen Klopp, die ersten drei Punkte für das Nations-League-Konto. In Thessaloniki soll nun die Revanche gegen Griechenland gelingen - und die könnte für ein Weiterkommen ziemlich bedeutend werden.

Der erste Sieg des DFB-Teams unter Bundestrainer Jürgen Klopp war enorm wichtig. Nicht nur für die Moral oder um die Kritiker zu besänftigen: Mit dem 2:0-Erfolg gegen Serbien verbuchte die deutsche Nationalmannschaft den ersten Dreier auf ihrem Punktekonto in der Nations League. Am Sonntag wartet nun erneut Griechenland – und das Ergebnis ist elementar wichtig für die Gruppenplatzierung. Und damit auch für die EM-Qualifikation.

„Wir können jetzt hoffentlich mit breiter Brust nach Griechenland fahren, dass wir es schaffen, mit einem Sieg zu den Griechen aufzuschließen“, blickte der zukünftige Sport-Geschäftsführer des DFB, Per Mertesacker, im ZDF voraus. In der Gruppe sei nach dem 2:2 der Griechen gegen die Niederlande „noch alles drin“. Was genau noch alles drin ist, hängt auch mit dem Spiel in Thessaloniki zusammen.

In Griechenland können Jürgen Klopp und das DFB-Team am Sonntag bedeutende Punkte sammeln In Griechenland können Jürgen Klopp und das DFB-Team am Sonntag bedeutende Punkte sammeln © IMAGO/Sven Simon

Warum die Partie Griechenland – Deutschland so wichtig ist

Das liegt am Regelwerk der Nations League, das bei Punktgleichheit den direkten Vergleich stärker gewichtet als die Tordifferenz. Für die deutsche Mannschaft bedeutet das konkret, dass sie bei einer Niederlage gegen Griechenland keine Chance mehr auf den Gruppensieg hätten.

Mit zehn Punkten auf dem Konto wären die Griechen uneinholbar enteilt. Der Konkurrent um Gruppenplatz zwei und um einen Viertelfinalplatz wären dann die Niederlande – womöglich käme es im Gruppenfinale am 16. November in Berlin zum Showdown.

Bei einem Unentschieden am Sonntag in Thessaloniki bleibt der Abstand zum Tabellenführer Griechenland gleich – Deutschland würde sich damit die Chance bewahren, in den zwei Spielen gegen Serbien und gegen die Niederlande den Rückstand auf die Griechen noch aufzuholen.

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Doch auch in diesem Fall gilt: Bei gleichem Punktestand mit den Griechen zieht Deutschland aufgrund des direkten Vergleichs den Kürzeren, da das erste Duell in Augsburg bekanntlich mit 1:0 an die Griechen ging. Ein Remis würde den Druck auf Klopp und seine Mannschaft unweigerlich erhöhen – die letzten zwei Spiele könnten über Viertelfinale und Abstiegsspiele entscheiden. Und als Gruppendritter würde Deutschland auch nicht im ersten Lostopf der EM-Qualifikation landen.

So wird Deutschland sicher Gruppensieger

Mit einer erfolgreichen Revanche für die Niederlage in Augsburg läge ein Gruppensieg wieder in eigener Hand. Bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung entscheidet bei Punktgleichheit die Tordifferenz über den Gruppensieg. Gewinnen die Deutschen mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren, lägen sie definitiv vor den Griechen. Kurzum: Würde Deutschland nach einem Sieg in Thessaloniki auch die verbliebenen Spiele im November gewinnen, wären sie definitiv Gruppensieger.

Damit geht es für Klopp und das DFB-Team am um mehr als nur eine gefühlte Tendenz oder eine Entwicklungskurve – es geht um wichtige Punkte, die die Weichen für das Weiterkommen in der Nations League stellen.

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