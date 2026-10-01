Jürgen Klopp wechselt den Mittelfeldspieler von Celtic Glasgow gegen Serbien ein. Mika Baur wird damit der 1000. Nationalspieler in der DFB-Geschichte.

Mika Baur geht als 1000. Nationalspieler in die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein.

Bundestrainer Jürgen Klopp wechselte den Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur im Nations-League-Spiel gegen Serbien (2:0) in München in der 76. Minute für Tom Bischof ein. Vor Klopps Amtszeit gab es 991.

Fritz Baumgarten: Deutschlands erster Nationalspieler

Der erste Nationalspieler hieß Fritz Baumgarten. Der Torhüter des Berliner Klubs BFC Germania 1888 war bei der 3:5-Niederlage am 5. April 1908 gegen die Schweiz in Basel dabei.

Er gilt aufgrund des Alphabets als erster Debütant. Baumgarten, für den es das einzige Länderspiel blieb und der für die Reise in die Schweiz als angehender Abiturient die Schule schwänzte, lag mit seinem Nachnamen knapp vor Willy Baumgärtner (Düsseldorfer SV 04).