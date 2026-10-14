Baumann gibt Thema Nationalmannschaft nicht auf

Der Torwart der TSG Hoffenheim ist der Ansicht, dass er "einer Nationalmannschaft helfen kann".

Oliver Baumann hat die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft noch nicht aufgegeben. „Ich fühle mich auch so fit, dass ich einer Nationalmannschaft helfen kann. Dann lasse ich die Entscheidung natürlich dem Trainer. Wenn er so entscheidet, dann entscheidet er so“, antwortete der Torwart des Bundesligisten TSG Hoffenheim bei RTL auf die Frage, warum er nach der zuletzt ausgebliebenen Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp für die Spiele der Nations League nicht zurückgetreten sei.

Oliver Baumann hat mit der Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen Oliver Baumann hat mit der Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen © IMAGO/Kirchner-Media

Nationalmannschaft? Baumann will es Klopp schwer machen

„Ich versuche, es ihm schwer zu machen, und versuche, ihn von mir zu überzeugen. Wenn er am Ende so entscheidet, dann ändert das nichts“, sagte der 36-Jährige vor der Partie der Hoffenheimer in der Ligaphase der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Besiktas Istanbul in Richtung Klopp.

„Wenn ich nicht dabei bin, bin ich nicht dabei“, fügte Baumann an: „Aber dann muss er die Entscheidung treffen. Wenn ich sie selbst treffe, muss er keine mehr treffen. Und warum sollte ich es ihm so leicht machen?“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach