Schon im November werde es einen "komprimierten Kader" geben.

Der XXL-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp zum Start in die Nations League bleibt eine Ausnahme. „Im November zählt es, dann werden wir Jürgens komprimierten Kader sehen. Da sind keine 44 Spieler mehr eingeladen“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Interview mit der Bild-Zeitung.

Klopp hält Nations-League-Kader offen

Um möglichst viele Spieler kennenzulernen, hatte Klopp zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen und für die vier Spiele in der Nationenliga zwei Kader berufen. Im November stehen dann nur die Spiele in Belgrad gegen Serbien (13.) und in Berlin gegen die Niederlande (16.) an. Dafür dürfen sich laut Völler auch Spieler Hoffnungen machen, die von Klopp diesmal nicht berücksichtigt wurden. „Der Kader ist nicht in Stein gemeißelt“, sagte der Weltmeister von 1990.

Klopp war mit einem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande in seine Amtszeit gestartet. Am Abend (20.45/ARD) trifft die DFB-Auswahl in ihrem zweiten Nations-League-Spiel in Augsburg auf Griechenland.

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