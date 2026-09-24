Rudi Völler wird nach dem DFB-Debüt von Jürgen Klopp auf seine Experten-Kritik während der WM angesprochen - und erklärt, wie er Klopp als Bundestrainer sieht.

Rudi Völler und Jürgen Klopp mussten sich vor der gemeinsamen Zusammenarbeit beim DFB offenbar aussprechen. Das legt eine Aussage des DFB-Sportdirektors bei RTL nach Klopps Debüt gegen die Niederlande (1:1) am Donnerstag nahe.

Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra, wie Völler Klopp jetzt sehe, nachdem er „sehr deutlich in seiner Bewertung über Klopp als TV-Experte“ gewesen sei, antwortete Völler: „Ja, es ist jetzt alles vorbei. Wir haben uns vertragen. Das ist ja auch eine gewisse Voraussetzung, dass wir zusammenarbeiten.“

Nun seien „alle froh, dass er jetzt da ist. Er macht das ja auch gut. Die Aufbruchsstimmung ist da, schon seit vielen Wochen. Man konnte heute die Euphorie und Energie sehen, nicht nur unten am Spielfeldrand, sondern auch die Tage beim Training, in den Sitzungen. Ja, wird schon.“

Rudi Völler sprach über die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp Rudi Völler sprach über die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp © IMAGO/Revierfoto

Flapsige Experten-Sprüche gefielen Völler nicht

Während der Fußball-WM im Sommer hatte sich Völler die damaligen TV-Experten Klopp und Thomas Müller freundlich, aber bestimmt zur Brust genommen, als er in einem Interview zugeschaltet war.

„Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich schon“, sagte Völler vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei Magenta TV. Zudem meinte der 66-Jährige mit Blick auf die zahlreichen flapsigen Sprüche des Duos – auch auf Kosten von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann – Klopp und Müller seien „ja mehr für die Komik zuständig“.

Nachdem Völler die Schalte bei Magenta TV verlassen hatte, wiederholte Klopp Völlers Worte lächelnd. Diese kleine Meinungsverschiedenheit ist aber längst abgehakt.

Klopp lobt Völler bei Antritts-PK

Bereits bei seiner Pressekonferenz zur Vorstellung als Bundestrainer hatte Klopp lobende Worte für Völler gefunden. „Rudi wird für mich ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von Rudi wissen möchte, die Abläufe, wie die Dinge entschieden werden. Seine ganze Art, sein Blick aufs Leben, sein Grinsen in den richtigen Momenten, sein Sauersein in den richtigen Momenten“, schilderte Klopp.

Er habe Völler „als Spieler sehr, sehr bewundert und über die Jahre kennen und respektieren gelernt. Das wird gut.“

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