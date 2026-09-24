Die Mehrheit der Deutschen traut dem DFB-Team unter dem neuen Bundestrainer den Umschwung zu. Das geht aus einer Umfrage der Plattform FanQ hervor.

Die Mehrheit der deutschen Fußballfans glaubt unter Jürgen Klopp an den großen Umschwung. 59,76 Prozent trauen dem DFB-Team mit dem neuen Bundestrainer in den nächsten Jahren einen großen Titel zu, das geht aus einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ mit über 4000 Teilnehmenden hervor.

So sehen die Fans die Arbeit von Jürgen Klopp

Mit Klopps bisheriger Arbeit vor dem Debüt am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen die Niederlande sind die deutschen Anhänger insgesamt zufrieden.

Demnach halten es 84,51 Prozent für richtig, einen XXL-Kader mit 44 Spielern für die erstmals ausgedehnte Länderspielphase mit vier Spielen nominiert zu haben, mit dem Aufgebot an sich sind 71,75 Prozent zufrieden.

Geteilte Meinungen zu Deniz Undav

Die Nichtberücksichtigung von Leroy Sané stößt auf große Zustimmung (88,96 Prozent), bei Deniz Undav sind die Fans gespaltener (nur 44,31 Prozent Zustimmung).

85,72 Prozent befürworten zudem Klopps Entscheidung, Joshua Kimmich wieder ins zentrale Mittelfeld zu versetzen, 74,66 Prozent sehen den Bayern-Star weiterhin als richtigen Kapitän. Die Rückkehr von Marc-André ter Stegen als vorläufige Nummer eins stützen 65,85 Prozent der Fans.

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