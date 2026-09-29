Der 22-Jährige bekommt in Abwesenheit von Tom Bischof das Vertrauen von Trainer Antonio Di Salvo. "Er hat sich das verdient", meint der Coach.

Der umworbene Deutsch-Italiener Nicoló Tresoldi wird die U21 in den abschließenden beiden EM-Qualifikationsspielen als Kapitän auf den Platz führen. „Er hat sich das verdient“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung am Mittwoch (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) beim krassen Außenseiter auf Malta: „Ich möchte sehen, wie er reagiert mit so einer Binde am Arm, wie er damit umgeht und sich vielleicht noch mehr in der Verantwortung sieht.“

U21: Tresoldi Kapitän, Rotationen geplant

Tresoldi (22/FC Brügge), der sich erst im Sommer für Deutschland oder sein Geburtsland Italien entscheiden will, hatte die Kapitänsbinde bereits am vergangenen Samstag in Lettland (4:0) nach der Auswechslung von Tom Bischof übernommen. Bischof (FC Bayern) war anschließend rübergewechselt zum zweiten A-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp. Aljoscha Kemlein (Union Berlin) wird am Mittwoch seine Position im zentralen Mittelfeld einnehmen. Und auch sonst kündigte Di Salvo beim punktlosen Tabellenletzten der Gruppe F Rotationen an.

„Ich möchte den ein oder anderen Spieler sehen“, sagte Di Salvo. Der erst 17-jährige Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), der vergangene Woche umgeknickt war und am Samstag nicht im Kader stand, habe „normal trainiert“ und „keine Schmerzen“. Spannend werden zudem die Gegebenheiten auf dem Kunstrasen im Ta’Qali-Stadion in Attard. Mit dem Untergrund haben seine Spieler „nicht ganz so viel Erfahrung“, dementsprechend werde man den Gegner „sehr ernst“ nehmen. Das Hinspiel gewann die DFB-Auswahl in Fürth 6:0.

Zwei Siege auf Malta und am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien sind Pflicht, um die punktgleichen Griechen auf Distanz zu halten. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli), bei der auch die Olympia-Tickets für 2028 in Los Angeles vergeben werden. Dem Gruppenzweiten droht der Umweg über die Playoffs.

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