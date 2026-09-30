Austausch mit Klopp: U21-Coach schwärmt

Der Bundestrainer habe dem U21-Coach zum Sieg in Lettland gratuliert und verfolge die Spiele der DFB-Junioren, sagt Di Salvo.

Zwei Kader, viele Debütanten, zahlreiche Baustellen und Kritik von außen: Obwohl Bundestrainer Jürgen Klopp derzeit genug zu tun hat, verfolgt er die Entwicklung der deutschen U21-Nationalmannschaft ganz genau. „Jürgen hat sich gemeldet nach dem Spiel und uns gratuliert“, sagte Auswahlcoach Antonio Di Salvo am Dienstag über den Austausch mit dem Bundestrainer nach dem U21-Spiel in Lettland (4:0).

Klopp habe „weite Teile“ des deutlichen Sieges zum Auftakt in den abschließenden „Dreierpack“ in der EM-Qualifikation am Samstagabend gesehen. „Das hat mich natürlich gefreut“, sagte Di Salvo: „Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass das Interesse groß ist.“

Di Salvo freut sich über guten Austausch

Am Sonntag habe er zudem mit Klopps Co-Trainer Sven Bender telefoniert. Dabei habe man „über beide Spiele gesprochen – über das der A-Nationalmannschaft, aber auch über unser Spiel. Der Austausch ist super“, sagte Di Salvo.

Mit Tom Bischof, der am Sonntag aus Riga zur A-Nationalmannschaft gereist war, sowie Said El Mala, Lennart Karl, Finn Jeltsch, Aleksandar Pavlovic, Mika Baur (alle Kader zwei) und Hennes Behrens (Kader eins) sowie Brajan Gruda (verletzt abgesagt) hatte Klopp gleich acht Spieler nominiert, die noch in der U21 spielen dürften.

Ob es am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Herzogenaurach ein Rudelgucken für das U21-Spiel auf Malta geben werde? „Ich kann es mir gut vorstellen“, sagte Di Salvo.

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