"Argentinien ist nicht mal gleich gut wie Deutschland"

Toni Kroos hätte gerne eine Nachricht von Jürgen Klopp bekommen - wird aber enttäuscht.

Toni Kroos wartet bisher vergeblich auf eine Nachricht von Bundestrainer Jürgen Klopp. Der Weltmeister von 2014 erhoffte sich nach einem Medienbericht eine Kontaktaufnahme vom neuen DFB-Coach, wie er selbst verriet.

In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ sprach der langjährige Mittelfeldspieler über eine Meldung der Bild-Zeitung, in der offenbart worden war, dass sich Klopp an ehemalige Größen der deutschen Nationalmannschaft gewandt hat. Er hatte dabei um Unterstützung gebeten.

Toni Kroos spricht über Jürgen Klopp Toni Kroos spricht über Jürgen Klopp © IMAGO/Kirchner-Media

Im Mail-Postfach des 114-maligen Nationalspielers landete die Botschaft aber nicht: „Ich habe das auch gelesen, es ist aber noch nichts gekommen“, verkündete der 36-Jährige. Noch während der Podcast-Aufnahme überprüfte Kroos seine eingelaufenen Nachrichten nochmal.

Keine Klopp-Nachricht für Kroos: „Habe mich so gefreut“

„Vielleicht bin ich auch kein verdienter Nationalspieler“, meinte Kroos noch.

„Ich freue mich sehr, wenn Ihr unsere Nationalmannschaft bei ihrem Neustart auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028 weiter begleitet und unterstützt“, hatte Klopp in einem Newsletter an die Ehemaligen geschrieben: „Denn wir alle sind die Nationalmannschaft.“

Kroos will nun selbst die Initiative ergreifen: „Ich schreibe ihm bei WhatsApp, wo die E-Mail bleibt. Ich habe mich so gefreut und jetzt kommt einfach nichts.“

Bei anderen Ex-Kollegen sei die Nachricht eingegangen, meinte der frühere Real-Star: „Kevin Großkreutz hat bestimmt eine vom Kloppo bekommen, da bin ich mir sicher.“

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