Ter Stegen fiebert Rückkehr ins DFB-Tor entgegen

Der 34-Jährige ist zumindest für den Moment wieder die Nummer eins in der Nationalmannschaft.

Marc-André ter Stegen fiebert seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft entgegen. „Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe während meiner Genesung viel durchgemacht. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben und die beste Version meiner selbst zu zeigen – und ich freue mich, wieder dabei zu sein“, sagte der Torhüter des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam.

Ter Stegens Comeback in Amsterdam

Nach mehreren Verletzungen kehrt ter Stegen beim Nations-League-Auftakt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Niederlande in seiner Wahlheimat Amsterdam 15 Monate nach seinem 44. und bislang letzten Länderspiel ins DFB-Trikot zurück. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp ernannte den 34-Jährigen zumindest „für den Moment“ zur Nummer eins.

„Für jedes Kind, das Fußball spielt, ist es ein Traum, für das eigene Land aufzulaufen. Umso mehr gilt das nach den vergangenen zwei Jahren, in denen ich nicht immer spielen konnte“, sagte ter Stegen.

Die Nummer eins war ter Stegen bereits unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach Manuel Neuers letztlich vorübergehendem Rücktritt nach der EM 2024, ehe er sich mehrmals verletzte. Seit seinem Patellasehnenriss im September 2024 hat er kaum noch gespielt. Im Sommer wechselte er vom FC Barcelona nach Amsterdam. Sein bislang letztes Länderspiel war am 8. Juni 2025 das 0:2 gegen Frankreich in der Nations League in Stuttgart.

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