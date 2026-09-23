Ter Stegen bittet Neuer um Entschuldigung

Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins im deutschen Tor. Wegen ausgebliebener Glückwünsche privater Natur richtet er eine Entschuldigung an seinen Vorgänger und langjährigen Konkurrenten Manuel Neuer.

Diese Rückkehr schien für viele nicht mehr möglich: Marc-André ter Stegen ist nach langer Leidenszeit wieder die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Damit tritt er auch die Nachfolge von Manuel Neuer an, der nach der WM beim DFB zurückgetreten ist. Kontakt hatten die beiden Keeper in den vergangenen Wochen nicht.

Ob er von Neuer einen Glückwunsch erhalten habe, wollte ein Reporter bei der Pressekonferenz vor dem Klassiker gegen die Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam wissen. „Nein, nein. Er ist vor kurzem auch nochmal Vater geworden. Auch nochmal Glückwunsch an ihn, gratuliert habe ich noch nicht. Dafür sorry, mein Fehler“, richtete ter Stegen eine Entschuldigung an Neuer.

Ter Stegen entschuldigt sich bei Neuer

Zu einem Treffen ist es zuletzt ohnehin nicht gekommen. „Wir hatten uns einmal gesehen im Kurzurlaub. Das war aber schon etwas her und sogar vor der WM.“ Dennoch verfolgt ter Stegen die Situation seines langjährigen Konkurrenten beim DFB noch genau.

„Für ihn ist natürlich schön, dass er gesund ist und spielen kann. Das wünsche ich ihm auch, dass er einen schönen Abschluss hat“, sagte ter Stegen. Abschließend fand er über Neuer viele lobende Worte: „Er ist eine Legende des deutschen Fußballs und ich habe maximalen Respekt vor dem, was er für Fußballdeutschland geleistet hat.“

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte bei der Nominierung des ersten Kaders seiner Amtszeit auf dem DFB-Campus ter Stegen vorerst zum neuen Stammkeeper ernannt. „Er ist fit und bringt die Erfahrung mit. Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagte Klopp zur Begründung.

DEINE MEINUNG

Marc-André ter Stegen (l.) ist der Nachfolger von Manuel Neuer Marc-André ter Stegen (l.) ist der Nachfolger von Manuel Neuer © IMAGO/ActionPictures

Ter Stegen kehrt damit 15 Monate nach seinem 44. und bislang letzten Länderspiel ins DFB-Trikot zurück – und dies in der Nations League gleich mit einem „Heimspiel“. Immerhin ist er an Ajax Amsterdam ausgeliehen.

Die Nummer eins war ter Stegen bereits unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach Manuel Neuers (letztlich vorübergehendem) Rücktritt nach der EM 2024, ehe er sich mehrmals verletzte. Seit seinem Patellasehnenriss im September 2024 hat der Keeper kaum Pflichtspiele bestritten.

Das lag an schweren Verletzungen und daran, dass er bei Barca aussortiert wurde. Sein bislang letztes Länderspiel war am 8. Juni 2025 das 0:2 gegen Frankreich in der Nations League in Stuttgart.

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