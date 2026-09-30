Schlotterbeck: „Dann werden wir eine gute Mannschaft“

Verteidiger Nico Schlotterbeck erwartet gegen Serbien den ersten Erfolg unter Bundestrainer Klopp, spricht aber auch über die Schwierigkeiten.

Nico Schlotterbeck ist felsenfest überzeugt vom ersten Erfolg unter Jürgen Klopp im Nations-League-Spiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Serbien in München. „Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel zu 100 Prozent gewinnen werden, zu 110 Prozent“, sagte der Verteidiger von Borussia Dortmund im ZDF: „Wir müssen dem Matchplan folgen, jeder einzelne Spieler muss performen – wenn wir das hinkriegen, gewinnen wir.“

Bundestrainer Klopp ist nach den ersten beiden Spielen seiner Amtszeit jeweils in der Nationenliga gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) noch sieglos. Es droht ein Negativrekord: Drei Partien zum Start ohne einen Erfolg musste bislang noch nie ein Bundestrainer hinnehmen.

Nico Schlotterbeck (l.) glaubt an den ersten DFB-Sieg Nico Schlotterbeck (l.) glaubt an den ersten DFB-Sieg © IMAGO/Laci Perenyi

Klopp vor historischem Fehlstart

Die Anlaufschwierigkeiten sind laut Schlotterbeck kein Zufall. „Jürgen probiert, in kurzer Zeit sein System reinzubringen, das dauert seine Zeit. Wir kriegen viel, viel Input von Jürgen, das ist nicht so leicht“, sagte er: „Aber wir sind auch alle Fußballspieler, wir müssen uns adaptieren. Wenn wir das hinkriegen, dann werden wir eine gute Mannschaft. Wir haben gute Spieler, wir müssen nur alle beim DFB so performen wie im Verein.“

Der Schwerpunkt in den ersten Trainingstagen habe auf defensiver Stabilität gelegen, führte der Abwehrspieler aus, und das klappe auch schon ganz gut. „Jetzt fehlt noch der letzte Input, dass wir vorne bessere Entscheidungen treffen im letzten Drittel. Wenn das passt, bin ich guter Dinge, dass wir Serbien schlagen“, sagte Schlotterbeck (26).

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