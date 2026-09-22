Sammer erkennt bei Klopp „absoluten Plan“

Der Europameister von 1996 warnt aber vor zu hohen Erwartungen.

Matthias Sammer verknüpft mit dem Start von Jürgen Klopp als Bundestrainer große Hoffnungen. „Ich erkenne bei ihm einen absoluten Plan. Seine Organisationsform kann man immer diskutieren, aber sie folgt einem Plan“, sagte der Europameister von 1996 in „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ bei Sky. Seine ganz große Hoffnung sei, „dass diese Mannschaft uns eine Identität zurückbringt, die wir dringend brauchen“.

Sammer warnt vor Klopp-Euphorie

Klopp hat nach dem WM-Debakel Julian Nagelsmann beerbt. Am Dienstag leitet er in Herzogenaurach sein erstes Teamtraining. Sein Debüt als Bundestrainer gibt Klopp am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande.

„Er kann nicht hexen, sondern es geht immer darum – in seiner Persönlichkeit, in seiner Erfahrung als Trainer –, auch verständlich zu machen, dass das möglicherweise auch ein bisschen Zeit braucht“, warnte Sammer vor zu großen Erwartungen an den vermeintlichen Heilsbringer des deutschen Fußballs: „Er wirkt euphorisiert – jetzt schon –, auch auf das Volk, auch auf die Mannschaft. Aber nur mit Euphorie kannst du irgendwann nicht laufen.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach