Bei seinem U21-Debüt steht der 20-Jährige gleich in der Startelf - und bestätigt seine Topform mit einem Doppelpack. Auch Nicoló Tresoldi trifft.

Sturmjuwel Paris Brunner hat die deutschen U21-Fußballer bei seinem Debüt mit einem Doppelpack beinahe im Alleingang zum Sieg in Lettland geschossen. Beim 4:0 (2:0) im drittletzten EM-Qualifikationsspiel traf der 20-Jährige erst nach 53 Sekunden, später dann sehenswert aus der Distanz (41.). Zudem waren Nicoló Tresoldi (52.) und Arijon Ibrahimovic (76.) im beschaulichen Daugava-Stadion in Riga für das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo erfolgreich.

Deutschland bleibt Tabellenführer in Gruppe F

Die deutsche Auswahl bleibt mit 21 Punkten Tabellenführer der Gruppe F vor den punktgleichen Griechen, die nach dem 3:0 (2:0) in Georgien weiter in Lauerstellung bleiben. Den direkten Vergleich hat Deutschland gewonnen, zwei Siege zum Abschluss der Qualifikation am Mittwoch (18.00 Uhr/Sat.1) beim Tabellenletzten auf Malta und am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien reichen demnach für das direkte EM-Ticket. Dem Gruppenzweiten droht der Umweg über die Playoffs.

In Abwesenheit von Stammkräften wie Said El Mala, Lennart Karl oder Brajan Gruda, die allesamt von Bundestrainer Jürgen Klopp für den XXL-Kader des A-Teams nominiert worden waren, verhalf Di Salvo den beiden ehemaligen U17-Weltmeistern Noah Darvich (SV Elversberg) und Brunner zu ihren U21-Debüts. Besonders von Brunner versprach sich der Coach einiges, der polarisierende Angreifer der AS Monaco habe „einen sehr guten Lauf“ und sei „sehr torgefährlich“.

Brunner-Doppelpack ebnet den Weg

Und es dauerte keine Minute, bis Brunner seinen Riecher unter Beweis stellte: Nach der flachen Hereingabe von Lukas Ullrich stand er im Fünfmeterraum genau richtig und stolperte den Ball mit dem rechten Knie über die Linie. Nach dem frühen Dosenöffner tat sich die deutsche Auswahl zunächst etwas schwer mit der kompakten Defensive der Letten, ehe Brunner mit seinem zweiten Treffer von der Strafraumkante nachlegte.

Schon das Hinspiel im September 2025 zum Start in die EM-Quali war eine klare Angelegenheit gewesen, damals hatte beim 5:0 in Rostock Tresoldi (FC Brügge) mit einem Dreierpack überragt. Der von Italien und Klopp umworbene Stürmer besorgte am Samstagabend mit seinem Heber die Vorentscheidung und erzielte damit bereits seinen 13. Treffer im 25. U21-Spiel. Nur noch fünf Tore fehlen ihm zum Rekord von Pierre Littbarski.

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U21-Kapitän Bischof reist ab

Die Vorarbeit zum 3:0 lieferte Tom Bischof. Der U21-Kapitän vom FC Bayern wurde nach 58 Minuten ausgewechselt und reist in den nächsten Tagen als Teil des „zweiten Kaders“ von Klopp zur A-Nationalmannschaft. In Lettland wollte er dennoch unbedingt dabei sein. Für ihn übernahm Tresoldi die Binde.

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Bei der letzten Endrunde 2025 in der Slowakei scheiterte die DFB-Auswahl um Nick Woltemade, Tresoldi und Co. erst im Finale an England.

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