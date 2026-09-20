Pascal Groß verkündet beiläufig DFB-Rücktritt

Pascal Groß blüht aktuell bei Brighton & Hove Albion wieder auf. Die Nationalmannschaft ist für den 35-Jährigen aber kein Thema mehr, wie er beiläufig anmerkt.

Bei der WM zählte Pascal Groß noch zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, im XXL-Kader von Jürgen Klopp fehlte der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion nun allerdings. Das war für den ehemaligen BVB-Profi aber bereits nach der Weltmeisterschaft ohnehin schon klar, wie der 35-Jährige nun in einem TV-Interview beiläufig erwähnte.

„Offiziell – ich habe ja kein Social Media – bin ich jetzt nicht zurückgetreten. Aber ich bin schon zurückgetreten. Für mich war’s das nach der WM“, sagte Groß bei Sky nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den englischen Meister FC Arsenal am Samstag. „Ich glaube, es ist auch Zeit, der neuen Generation nur das Beste zu wünschen und ihnen die Daumen zu drücken.“

Pascal Groß bestritt 19 Länderspiele für Deutschland Pascal Groß bestritt 19 Länderspiele für Deutschland © IMAGO/HMB-Media

Groß bei Brighton aktuell in Topform

Groß bestritt insgesamt 19 Länderspiele für das DFB-Team, dabei erzielte er ein Tor. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer kam der Routinier bei der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador als Joker zu seinem einzigen WM-Einsatz.

Im Januar war Groß nach eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund zu seinem Ex-Klub Brighton zurückgekehrt. Seither ist er dort wieder eine feste Größe. Am Samstag führte er die Seagulls als Kapitän aufs Feld und glänzte auch sportlich mit einem Tor und einer Vorlage. Insgesamt kommt Groß in der laufenden Premier-League-Saison bereits auf drei Treffer und vier Assists für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler.

„Ich habe noch Spaß am Fußballspielen hier im Verein. Aber ich glaube, in Deutschland ist ein Umbruch und das ist auch gut so. Und ich werde ihnen die Daumen drücken“, sagte Groß.

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