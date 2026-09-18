Offiziell: Deutschland sichert sich zwei Toptalente

Die deutsche U21-Nationalmannschaft begrüßt mit Louey Ben Farhat und Noahkai Banks erstmals zwei neue Spieler, die mit anderen Ländern schon zur WM hätten fahren können.

Louey Ben Farhat und Noahkai Banks wollen für Deutschland spielen. Die beiden Talente stehen im U21-Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele.

„Festgespielt“ wären sie zwar auch mit einem Einsatz für das Nachwuchsteam des DFB nicht, sie könnten den Verband also wieder verlassen. Laut Di Salvo habe sich das Duo aber „für die deutsche Nationalmannschaft entschieden“.

Louey Ben Farhat entscheidet sich für Deutschland Louey Ben Farhat entscheidet sich für Deutschland © IMAGO/STEINSIEK.CH

Sowohl Ben Farhat als auch Banks hatten dabei durchaus andere Optionen – das Duo hätte sogar zur letzten WM fahren können.

Neues deutsches Duo verzichtete auf WM-Chance

Der in Waiblingen geborene Ben Farhat, der aktuell vom SC Freiburg an seinen Jugendklub Karlsruher SC verliehen ist, hätte im vergangenen Sommer im WM-Kader Tunesiens stehen können. Die recht kurzfristige Absage des Offensivspielers sorgte damals für mächtig Unmut.

Banks wiederum wurde auf Hawaii in Honolulu (USA) geboren, der Innenverteidiger des FC Augsburg besitzt aber ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft. Er hatte schon im Frühjahr eine Einladung der US-Nationalmannschaft ausgeschlagen.

„Wir sind schon länger im Austausch und haben uns um die Spieler bemüht“, sagte Di Salvo: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir beiden eine Perspektive beim DFB aufzeigen konnten, die sie angenommen haben.“ Für deutsche U-Mannschaften haben sie bisher nie gespielt.

DEINE MEINUNG

Der 20-jährige Ben Farhat – der auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde – kommt in der 2. Bundesliga auf fünf Spiele und einen Assist. Der ein Jahr jüngere Banks absolvierte sämtliche Pflichtspiele der bisherigen FCA-Saison über die volle Distanz.

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