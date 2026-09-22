Die neue Klopp-Zeitrechnung ist gestartet

Der Bundestrainer begrüßt zwei Tage vor seinem Debüt gegen die Niederlande 24 Profis zur Einheit in Herzogenaurach.

Die neue Zeitrechnung im deutschen Fußball hat begonnen. Jürgen Klopp betrat um 15.57 Uhr den Rasenplatz in Herzogenaurach und leitete sein erstes Mannschaftstraining als neuer Bundestrainer. Klopp begrüßte unter großem Medieninteresse 24 Spieler zu der Einheit, darunter Torhüter-Rückkehrer Marc-André ter Stegen sowie die Neulinge Hennes Behrens, Bambasé Conté, Younes Ebnoutalib, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder und Philipp Treu.

Nations-League-Auftakt in Amsterdam

Dem vermeintlichen Heilsbringer bleibt nicht viel Zeit. Schon am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) steht in Amsterdam der Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande auf dem Programm. „Das ist schon cool, gegen die Niederlande zu spielen. Es ist eine sehr gute Mannschaft mit guten Spielern“, sagte der Frankfurter Ebnoutalib.

Nach dem Duell mit dem Erzrivalen geht es Schlag auf Schlag. Am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) trifft die DFB-Auswahl in Augsburg auf Griechenland. Danach steht noch die Partie gegen Serbien in München (1. Oktober) und drei Tage später das Rückspiel in Griechenland auf dem Programm.

Klopp hat für die besondere Herausforderung ein ungewöhnliches Jobsharing-Modell entwickelt. Nach den ersten beiden Spielen tauscht er fast seinen kompletten Kader aus. Insgesamt berief er für seinen Einstand als Bundestrainer 44 Spieler, der Leipziger Offensivspieler Brajan Gruda reist aufgrund einer Bauchmuskelzerrung allerdings nicht an.

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