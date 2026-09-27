Jürgen Klopp feiert gegen Griechenland seine Heimpremiere als Bundestrainer. Nach dem Unentschieden zum Auftakt der Nations League soll der erste Sieg her. So können Sie Klopps Heimdebüt verfolgen.

Nach dem 1:1 bei seinem Debüt gegen die Niederlande visiert Jürgen Klopp mit der deutschen Nationalmannschaft den ersten Sieg als Bundestrainer an. Am Sonntag trifft die DFB-Elf beim zweiten Spiel der Nations League in Augsburg auf Griechenland (JETZT im LIVETICKER).

SPORT1 begleitet Klopps erstes Heimspiel im Ticker und liefert alle wichtigen Entwicklungen rund um das Spiel, die Aufstellungen, Stimmen sowie Eindrücke aus Augsburg. LIVETICKER hier aktualisieren!

Nations League: So können Sie Deutschland – Griechenland LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen

+++ Conté freut sich auf sein Debüt +++

Der Hoffenheimer Bambasé Conté wird sein erstes Länderspiel bestreiten. Für seinen Startelfeinsatz hat ihm Klopp noch ein paar Worte mit auf den Weg gegeben, wie er vor Anpfiff am ARD-Mikrofon verriet: „Er hat mit mir gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich einfach Spaß haben soll, ich selbst sein soll auf dem Platz und zeigen soll, was ich kann. Ich habe Riesenbock darauf, heute zu spielen.“

+++ Rudi Völler: „Es machte Lust auf mehr“ +++

DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigt sich zufrieden mit dem Einstand von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Er sieht aber auch noch Steigerungspotenzial. „Es machte Lust auf mehr. Es waren ein paar Dinge dabei, die nicht ganz so gut waren. Wir haben vielleicht ein paar Chancen zu viel zugelassen. Das wollen wir heute besser machen“, sagte Völler in der ARD.

+++ Fans stimmen sich ein +++

Die Stimmung in Augsburg ist schon vor dem Anpfiff bestens. In der Stadt stimmten sich die deutschen Anhänger mit einem Fanmarsch auf das Spiel ein. Es ist ohnehin ein besonderes Spiel für die Fans, denn erstmals seit 20 Jahren sind bei einem Länderspiel wieder Stehplätze zugelassen.

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+++ Jürgen Klopp verändert Startelf auf fünf Positionen – Conté feiert Debüt +++

Klopp verändert seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Amsterdam auf insgesamt fünf Positionen. Neben Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Yann Bisseck und Younes Ebnoutalib darf auch Debütant Bambasé Conté von Beginn an ran.

Bei den Griechen steht BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas in der Anfangsformation. Auch der Ex-Stuttgarter Konstaninos Mavropanos und der frühere Düsseldorfer und jetzige Liverpooler Christos Tzolis stehen in der Startelf.

+++ Deutschland vs. Griechenland: Die Aufstellungen +++

Deutschland: Nübel – Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown – Kimmich – Nmecha, Conté – Adeyemi, Ebnoutalib, Schade

Griechenland: Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Zafeiris, Androutsos, Karetsas, Tetteh, Tzolis – Pavlidis

+++ Alexander Nübel anstelle von Marc-André ter Stegen im Tor +++

Schon einen Tag vor dem Spiel bestätigte Klopp eine Änderung auf der Torhüterposition. Alexander Nübel wird gegen Griechenland zwischen den Pfosten stehen, Marc-André ter Stegen muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Er hat sich das verdient. Ich hoffe, dass er es genießt und den Kasten sauber hält“, sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Samstag.

Jürgen Klopp will den ersten Sieg als Bundestrainer holen Jürgen Klopp will den ersten Sieg als Bundestrainer holen © IMAGO/Beautiful Sports International

Gleichzeitig betonte der 59-Jährige, es sei keine Entscheidung gegen ter Stegen. „Ich habe gehört, dass Marc kritisch gesehen wurde – das hat mich überrascht nach einem Spiel, nach dem der gegnerische Trainer sagte, er habe uns den Arsch gerettet“, sagte Klopp.

DEINE MEINUNG

+++ Jürgen Klopp gönnt Schlotterbeck eine Pause +++

Mit Kai Havertz und Jamal Musiala verletzten sich zwei Leistungsträger rund um das Duell mit der Niederlande. Der für Musiala nachgerückte Florian Wirtz, eigentlich erst für den zweiten Kader vorgesehen, wird noch nicht von Anfang an spielen. „Das wäre sicher das Falscheste, was wir jetzt tun könnten“, sagte der Bundestrainer.

Ebnoutalib, der als früher Havertz-Ersatz in Amsterdam überzeugt hatte, beginnt gegen Griechenland in der Sturmspitze. Eine Pause bekommt Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der nicht zum 23-Mann-Aufgebot für den Spieltag gehört. Der BVB-Star war erst kurz zuvor von einer längeren Verletzung wieder auf den Platz zurückgekehrt.

+++ Deutschland mit makelloser Bilanz gegen Griechenland +++

Gegen Griechenland weist die DFB-Elf eine makellose Bilanz auf. In zehn Spielen gelangen sieben Siege und drei Unentschieden. Das letzte Duell beider Nationen gab es zur EM-Vorbereitung im Juni 2024. Damals siegte Deutschland durch Tore von Kai Havertz und Pascal Groß mit 2:1.

Die Griechen sind mit einem 2:1-Last-Minute-Sieg in Serbien in die Nationenliga gestartet.

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