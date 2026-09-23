Müller mit klarer Forderung an Klopp

Thomas Müller blickt gespannt auf die Ära von Jürgen Klopp beim DFB. Der Bayern-Star verrät, worauf er beim Debüt des neuen Bundestrainers besonders achten wird.

Thomas Müller erwartet von Jürgen Klopp vor allem eines: eine klar erkennbare Spielidee. Vor dem ersten Länderspiel des neuen Bundestrainers gegen die Niederlande in der Nations League (am Do. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) hat sich der Profi der Vancouver Whitecaps ausführlich bei LinkedIn zur neuen DFB-Ära geäußert und dabei seine Erwartungen an Klopp formuliert.

Das Duo hatte während der WM gemeinsam bei MagentaTV gearbeitet und viele Spiele aus Expertensicht begleitet. Für Müller ist nun vor allem entscheidend, dass Klopp der DFB-Elf eine Orientierung gibt. „Was ich grundsätzlich von Trainern erwarte, ist, dass eine klare Handschrift sichtbar ist. Ein Trainer mit einer eindeutig zu erkennenden Spielidee ist für Spieler ein wichtige Orientierungshilfe“, erklärte der ehemalige Münchner.

Müller erwartet von Klopp eine klare Idee

Seine eigene Vorstellung von erfolgreichem Fußball brachte Müller dabei ebenfalls auf den Punkt: „Gemeinsames, geordnetes Chaos beschreibt für mich am besten, wie man auf dem grünen Rasen langfristig erfolgreich ist.“

Müller zeigte sich insbesondere neugierig auf Klopps Arbeitsweise. „Während der WM habe ich wochenlang mit Jürgen Klopp über Fußball philosophiert. Jetzt schaue ich ihm ab morgen zu, wenn er als Bundestrainer am Spielfeldrand steht. Und ich bin vor allem eines – neugierig, wie er die Sache angehen wird“, schrieb der 37-Jährige.

Besonders überrascht zeigte sich Müller über Klopps Kaderauswahl zum Auftakt. Die Nominierung von 44 Spielern für die erste DFB-Maßnahme sei ungewöhnlich gewesen. Dadurch erhielten direkt zu Beginn seiner Amtszeit viele Akteure die Möglichkeit, sich in der Nationalmannschaft zu präsentieren.

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Ob sich bereits gegen die Niederlande erste Elemente von Klopps Ansatz erkennen lassen, bleibt für Müller die spannende Frage. „Ich hoffe es, auch wenn es vor dem Spiel nur zwei, drei richtige Trainingseinheiten gab“, so Müller.

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