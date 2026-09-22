Max Kruse spricht Kimmich die Führungsqualitäten ab

Max Kruse kritisiert Joshua Kimmich. Der Ex-Nationalspieler spricht dem Kapitän bei der deutschen Nationalmannschaft die Rolle als Führungsspieler ab und findet dabei deutliche Worte.

Max Kruse hat Joshua Kimmichs Führungsqualitäten im DFB-Team öffentlich infrage gestellt. Der frühere Nationalspieler sagte in der Sendung Beidfüßig, dass er in der deutschen Nationalmannschaft derzeit keinen echten Führungsspieler sehe.

Besonders deutlich äußerte sich der 38-Jährige über Kimmich, der sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle einnimmt. „Für mich ist auch Kimmich kein Leader-Spieler. Leadership zeigt sich nicht nur durch die Kapitänsbinde und hartes Einsteigen, Leadership ist so viel mehr. Für mich ist Kimmich nicht der Richtige dafür“, sagte Kruse.

Max Kruse kritisiert DFB-Kapitän Joshua Kimmich Max Kruse kritisiert DFB-Kapitän Joshua Kimmich © IMAGO/Funke Foto Services

Kruse erkennt keine Führungsspieler beim DFB

Der 38-Jährige begründete seine Kritik mit einem generellen Mangel an Führungspersönlichkeiten im deutschen Team. „Ich sehe keine richtige Leader-Figur auf dem Platz“, erklärte Kruse. Auf die Frage, ob er aktuell überhaupt einen Führungsspieler in der Nationalmannschaft erkenne, antwortete er: „Bis jetzt nicht.“

Als möglichen Grund für diese Entwicklung nannte Kruse die zunehmende Anpassung von Spielern. „Weil alles glattgebügelt ist“, sagte der ehemalige Profi.

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