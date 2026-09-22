Max Kruse spricht Kimmich die Führungsqualitäten ab
Max Kruse kritisiert Joshua Kimmich. Der Ex-Nationalspieler spricht dem Kapitän bei der deutschen Nationalmannschaft die Rolle als Führungsspieler ab und findet dabei deutliche Worte.
Max Kruse hat Joshua Kimmichs Führungsqualitäten im DFB-Team öffentlich infrage gestellt. Der frühere Nationalspieler sagte in der Sendung Beidfüßig, dass er in der deutschen Nationalmannschaft derzeit keinen echten Führungsspieler sehe.
Besonders deutlich äußerte sich der 38-Jährige über Kimmich, der sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle einnimmt. „Für mich ist auch Kimmich kein Leader-Spieler. Leadership zeigt sich nicht nur durch die Kapitänsbinde und hartes Einsteigen, Leadership ist so viel mehr. Für mich ist Kimmich nicht der Richtige dafür“, sagte Kruse.
Kruse erkennt keine Führungsspieler beim DFB
Der 38-Jährige begründete seine Kritik mit einem generellen Mangel an Führungspersönlichkeiten im deutschen Team. „Ich sehe keine richtige Leader-Figur auf dem Platz“, erklärte Kruse. Auf die Frage, ob er aktuell überhaupt einen Führungsspieler in der Nationalmannschaft erkenne, antwortete er: „Bis jetzt nicht.“
Als möglichen Grund für diese Entwicklung nannte Kruse die zunehmende Anpassung von Spielern. „Weil alles glattgebügelt ist“, sagte der ehemalige Profi.
Weitere News
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach