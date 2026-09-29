Felix Nmecha steht nach der deutschen Niederlage gegen Griechenland in der Kritik. Jetzt äußert sich auch Lothar Matthäus deutlich.

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Heim-Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp enttäuscht. Gegen Griechenland (0:1) blieb das DFB-Team vieles schuldig.

Nahezu kein Spieler erreichte seine normale Form. Besonders Felix Nmecha geriet nach der enttäuschenden Vorstellung in den Fokus der Kritik. An seine so starken Auftritte bei Borussia Dortmund konnte der Mittelfeldspieler nicht anknüpfen, zudem ließ er sich vor dem 0:1 düpieren.

Felix Nmecha steht in der Kritik Felix Nmecha steht in der Kritik © IMAGO/Kirchner-Media

„Hat Felix Nmecha so gespielt wie in Dortmund? Sein Zweikampfverhalten vor dem 0:1 war kreisligareif“, kritisierte Lothar Matthäus den BVB-Profi in seiner Sky-Kolumne deutlich.

Was der Rekordnationalspieler mit seiner Beurteilung meint: Den entscheidenden Gegentreffer hätte Nmecha durchaus verhindern können. Doch der Mittelfeldspieler ließ sich von Dimitrios Kourbelis mit einer einfachen Körpertäuschung komplett austanzen. Den Schuss des Griechen fälschte Joshua Kimmich dann anschließend unglücklich ins eigene Tor ab.

Matthäus kritisiert auch Kimmich und Adeyemi

Eben jenen Kimmich kritisierte Matthäus übrigens auch: „Warum spielt Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft nicht so wie in München? Kimmich hat dort Mitspieler auf Weltklasse-Niveau, wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz. Er selbst hat bei Bayern den Unterschied ausgemacht, aber im DFB-Team bisher noch nicht. Ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu.“

Insgesamt findet es Matthäus extrem auffällig, dass viele Nationalspieler ihre starken Leistungen aus den Vereinen nicht im DFB-Trikot zeigen. Ein weiteres Beispiel sei Karim Adeyemi, der zuletzt beim FC Barcelona begeisterte.

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„Ich will niemanden anzählen, aber hat Karim Adeyemi in den Niederlanden und gegen die Griechen so gedribbelt und so abgeschlossen wie in Barcelona? Er hat das Recht zu dribbeln, aber er hat auch das Recht, ein Tor zu machen aus Chancen, die er bei Barca zuletzt verwertet hat“, erklärte Matthäus.

Zudem würde es auf bestimmten Positionen im Kader von Klopp einfach an Möglichkeiten fehlen: „Wir haben sehr viel Qualität, aber auf der einen oder anderen Position haben wir momentan nicht die Spieler, die auf allerhöchstem Niveau den Unterschied ausmachen.“

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